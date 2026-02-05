日官房長官：台積電熊本3奈米廠符合日政府戰略目標

熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產3奈米先進半導體的工廠。

熊本第二工廠原定2024年底動工、2027年投產，不過去年底傳出基礎建設停工。當時台積電回應，針對特定建廠細節與時程，將視客戶需求與市場狀況 進行動態調整，不評論市場傳言。今讀賣新聞報導，台積電昨向日本政府表示熊本二廠將改為生產3奈米的先進半導體。

日媒轉述魏哲家的話說，3奈米半導體「將以最先進的技術促進區域經濟成長，建構AI技術的基礎」。高市表示這對日本的經濟安全保障十分重要，日本政府將加以支援。她說，政府將致力於推動與危機管理及經濟成長相關的投資，強調「AI與半導體是其中的必要戰略」。形容這項計畫，「令人非常振奮」。

廣告 廣告

日官房長官（政府發言人）木原稔在社群X發文及照片，表示3奈米邏輯半導體是全球最先進的半導體，將用於高市內閣視為政府戰略的AI機器人與自動駕駛領域。希望接下來透過更密切的討論，持續合作。

第二工廠原定生產6/7奈米半導體。讀賣指出，日政府認為新計畫有助於大幅增強國內半導體製造能力，考慮增加補助。

【看原文連結】

更多udn報導

韓綜揭大S猝逝細節 節目證實「具俊曄授權」

機上雜誌別碰！她拍超噁一幕 前空姐：常態

女兒蹺家「要錢才出現」 法院准夫婦終止收養

縱火喊去死！台灣「地獄室友」在澳判決出爐