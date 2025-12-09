日官方警告一週內防強震 氣象署：台灣留意海嘯威脅

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5地震，日本氣象廳示警「未來一週可能再發生強震」。對此，中央氣象署地震測報中心指出，在震度方面台灣雖不受影響，但需留意海嘯威脅。

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

根據《產經新聞》報導，日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5強震後，日本氣象廳和內閣府9日凌晨立即召開聯合記者會，首次發布了「北海道·三陸沖後發地震注意情報」。

日本氣象廳指出，今後一週內，需要重新確認日常防災準備，以及為迅速避難做好準備等，因為未來7天內恐怕有規模8以上強震，從原本0.01%的機率上升至1%。

廣告 廣告

氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／中天新聞資料照）

氣象署地震測報中心主任吳健富提到，若日本因日本海溝、千島海溝再度發生強震，台灣由於距離遙遠不受震度影響，但後續可能引發海嘯，則需特別留意，尤其宜蘭沖積扇地形容易使海嘯堆高。

吳健富表示，日本海溝、千島海溝、南海海槽排列方向皆與台灣平行，未來若發生規模9的強震，仍可能會出現40公分的海嘯波。

延伸閱讀

49歲立威廉罹甲狀腺癌 砸400萬動兩次手術切除腫瘤

赴日旅遊遇地震怎辦？快下載「Safety tips」不漏接警報

搖了快50秒！日本青森7.5強震 「天搖地動」畫面曝