日客九份老街錢包遭竊 警方破獲跨國扒手集團

新北市瑞芳警分局本月14日接獲日籍旅客報案，指疑似在九份景點逛街時被摸走皮夾，經過警方兩日偵辦，昨（15）日晚間順利拘提兩名蒙古國籍女子竊嫌，瓦解跨國竊盜集團。（圖／翻攝畫面）

新北市瑞芳警分局今（2025）年才偵破一起跨國竊盜集團，本月14日又接獲日籍旅客報案指疑似在九份景點逛街時被摸走皮夾，經過警方兩日偵辦，昨（15）日晚間順利拘提兩名蒙古國籍女子竊嫌，瓦解跨國竊盜集團。

瑞芳警分局表示，14日傍晚一名日籍旅客在九份老街發現皮夾不翼而飛，懷疑被扒手趁人潮洶湧時摸走，便報警求助。警方獲報後啟動快速處理機制，結合旅客提供的資訊透過多來源情資交叉比對，鎖定兩名42歲與50歲蒙古國籍女子，昨日晚間將兩人拘提到案。

警方調查，2人疑似在今年8月入境後，便在各大觀光景點行竊，更懷疑兩人是跨國竊盜集團成員之一，警詢後今天依竊盜等罪移送基隆地檢署，將持續追查是否有其他跨國竊盜集團成員仍在台灣境內犯案。（圖／翻攝畫面）

瑞芳警呼籲，年關將近，遊客增加，民眾應提高警覺、留意財物；如遇可疑情況請立即撥打110。瑞芳警分局將持續與基隆地檢署合作，以最堅定的力量捍衛治安，守護每位遊客與市民的平安。

