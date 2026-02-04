日客住北車三星旅宿驚見「蟑」東西！ 業者：已派員清消

台北市 / 綜合報導

獨家報導帶您看到，日前，有日本旅客來台遊玩，入住台北車站對面一間三星級商旅，沒想到，房間裡竟出現蟑螂大軍！他們拍下影片，有人手上才剛抓到一隻蟑螂，又發現冰箱跟木櫃間的縫隙，也都住進小強一家，貼文一出，不少網友認為有些誇張，甚至有點丟台灣的臉；對此，業者回應，發現問題後，已經立刻派員消毒，不會逃避責任，也會加強未來的衛生清潔；而台北市觀傳局則表示，將針對旅宿進行聯合檢查。

幾名日本旅客，來到台灣玩樂，住進台北車站對面，一間三星級的商旅，本來開開心心拍開箱影片，沒想到，日本旅客，差點沒昏倒。

廣告 廣告

怎麼才住進去，就發現「蟑」東西，勇敢的人拿衛生紙滅蟑，再用手電筒一照，日本旅客，嚇到驚聲尖叫，冰箱旁的縫隙木櫃上，也可見蟑螂蹤影，這群日本旅客，將住宿體驗po網引發熱議。

記者許庭綸：「這間商旅就位在台北車站對面，只需要過一個馬路，走路大約5分鐘的距離，雖然地理位置方便，但卻讓旅客住出驚魂。」

民眾：「台北火車站是個國際的都會，一個指標，那如果這種事情會影響我們的觀光客，國家的形象，這樣來講是不好的。」

民眾：「那應該就是找那個旅館，看它是問題出現在哪裡，為什麼會這樣子，也許那是單一個案啊。」

以雙人房來看，每晚房價約2300元左右，看上它地利之便，整體價錢或許不算貴，不過環境衛生引發疑慮，業者也表示已經請人員消毒，包含蟑螂點藥噴灑蚊蟲藥劑，跟巡視約200間房間加強清潔。

台北市觀傳局觀光產業科科長闕玉玲：「要求業者立即安排全館消毒，由於年節將至，將迎來大批的旅客，觀傳局也會針對旅館進行聯合稽查。」

也有人分析，北車附近餐飲業多，或許因此讓小強一家逮到機會，業者只能多多清掃，避免類似事件再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄演唱會住房爆量 觀光局公布超收房價、取消訂房旅宿業者名單

全國最多！ 宜蘭205家宜蘭旅宿 去年稽查罰款破千萬

奧客退房 民宿業者驚見菸蒂丟地.杯當菸灰缸.血床單

