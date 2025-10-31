日客來台掃貨「小吃店餐具」 網友狂讚：很有台灣味

一名日本女性遊客近期造訪台灣後，在社群平台Threads分享她從台灣帶回的「戰利品」照片，引發網友熱烈討論。這位自稱「熱愛台灣的年長女性」的日本網友表示，台灣是她去過眾多國家中最棒的地方，而她帶回的戰利品中竟包含台灣小吃店常見的餐具，用途令人意外。

一名日本女性遊客近期造訪台灣後，分享她從台灣帶回的「戰利品」照片，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝＠ minuitsama threads ）

這位日本網友在Threads平台上發文表示，今年夏天她來台灣「玩得超開心」，並強調「自己去過很多國家，但台灣是最棒的」，她希望能再次訪台好好逛街。貼文中附上的照片顯示，她的戰利品包含文創小物、泡麵、台灣風味零食和伴手禮，特別引人注目的是照片中還有許多在台灣小吃店常見的湯匙、盤子等餐具。

廣告 廣告

這篇貼文迅速在網路上引發熱議，目前已累積超過7萬人點讚，近2000則留言，瀏覽次數更突破130萬。許多台灣網友對日本人購買台灣小吃店餐具感到疑惑，紛紛留言：「忽然理解日本人看我的戰利品照片心情了」、「好好笑餐盤有夠台懂挑」、「我們都跑去日本買一堆超有質感的餐具，結果日本人竟然來台灣買湯匙？！」

針對台灣網友的疑問，原貼文者回應解釋了購買這些餐具的原因。她分享了多張使用這些台灣餐具盛裝自己烹飪台菜的照片，表示這樣可以讓她在日本做出的家常菜「更有台灣風味」。特別是關於湯匙，她強調：「在家製作和享用滷肉飯時，使用湯匙會更有台灣風味，所以這是必不可少的！」

延伸閱讀

陸少年「水晶寶寶塞尿道」膨脹成鵪鶉蛋 醫：嚴重恐洗腎

白沙屯媽祖贊境土城板橋 「粉紅超跑」交管路線看這裡

「粉紅超跑」進新北！一早到學校看小朋友 師生驚喜鑽轎底