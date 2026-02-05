日客來台穩定恢復 今年拚170萬人次

交通部觀光署長陳玉秀（左）指出，日本旅客來台穩定恢復，今年目標盼達170萬人次。圖為去年9月陳玉秀宣布日本國民男神妻夫木聰（右）再度擔任2025-2026日本市場代言人。（本報資料照片）

日本不只是國人第一大出國目的地，也是過去2年外籍旅客來台最大市場，交通部觀光署長陳玉秀指出，日本旅客來台穩定恢復，今年目標盼能達170萬人次。專家建議，應先調查日本旅客出國喜好，進行精準行銷。

114年台灣旅客去日本673萬人次，創歷史新高；日本旅客來台148萬人次，為第一大客源國，雖較113年成長16萬餘人次，仍離疫情前的216萬人次高峰有段距離。

日本311大地震將滿15周年，為感謝台灣民眾15年前的援助，日本知名作家一青妙、資深媒體人野嶋剛、日勝生加賀屋溫泉飯店董事德光重人等人，號召日本志願單車騎士約30人，於3月7日至15日來台進行自行車環台感謝之旅。

陳玉秀表示，日本旅客來台穩定恢復，觀察今年1月數據，是往更好的方向前進。觀光署今年目標是日本旅客來台達170萬人次、要比去年成長約13％，希望推出更多「主題行」讓旅客認識台灣，如果自行車環島成為日本認識台灣新的流行項目，那觀光署也會極力推動。

陳玉秀說，希望為旅客創造更多元旅遊方式，例如最近有日本旅遊團往小鎮深度旅遊，有些人到中南部、甚至是澎湖。另外，日本學生喜歡來台灣休學旅行，北部的接待容量相對飽和，觀光署已和中南部溝通、擴大接待能量，希望培養「今日學子、明日旅人」。

高雄餐旅大學教授劉喜臨指出，現行對日本市場的行銷策略，都是大規模、整體性的行銷，請來的觀光代言人也沒有達到預期效果。他建議，觀光署應對症下藥，仔細調查日本旅客出國的型態，會出國的人是哪些族群、去哪些國家，確認資訊後進行精準行銷，策略也應該跟著市場操作。