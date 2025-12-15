日客來台見「這商品」秒瘋狂！掀起台網友集體懷舊

生活中心／林依蓉報導

外國遊客來台灣旅遊，提到必買的伴手禮清單，許多人第一個想到的可能都是酥香可口的鳳梨酥、香甜有嚼勁的牛軋糖，或是充滿古早味的芋頭酥。然而，近日一名來台觀光的日本遊客，卻意外在連鎖美妝店發現了比傳統美食更令她激動不已的「伴手禮」，原來竟是日系開架品牌的蜜粉與眉筆組合。這款蜜粉曾是許多日本年輕女生第一次化妝會買的入門產品，如今它在日本已停售，但卻在台灣市場依然活躍。她既驚訝又欣喜，隨即在社群上發文分享，並在文中直呼「拜託重返日本市場」。貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。

這款開架品牌蜜粉大約在20年前曾在日本風靡一時，是許多日本年輕女生第一次嘗試化妝時的入門首選。（圖／翻攝自屈臣氏官網）





近日，一名日本遊客來台觀光，本以為會對台灣美食如鳳梨酥或夜市小吃念念不忘，沒想到卻在連鎖美妝店的開架區，被一個意想不到的化妝品陷入瘋狂。這名日本遊客透過Threads發文，分享她在台灣美妝店的「驚人發現」。她看到日系開架品牌推出蜜粉搭配眉筆的組合包，讓她瞬間感到懷念與震撼。她驚訝地表示，這款蜜粉在日本早已停售多年，竟然還能在台灣市場活躍。原來，這款蜜粉大約在20年前曾在日本風靡一時，是許多日本年輕女生第一次嘗試化妝時的入門首選。如今，在台灣看見這款充滿回憶的國民美妝品，且價格實惠到超乎想像，讓她毫不猶豫地買了一組帶回日本。她激動喊話「希望它有一天能重返日本市場」，甚至表示自己要「趁它們還沒賣完，還要再去一次台灣」。





該篇貼文發布後，迅速勾起廣大台灣女生的共鳴。（圖／翻攝自Threads）





該篇貼文發布後，不僅在日本網友間引發強烈的懷舊潮，更迅速勾起廣大台灣女生的共鳴，許多人指出它同樣是台灣女生剛學化妝時的經典回憶。網友們紛紛留言表示「這個是台灣許多女生第一次化妝會買的」、「這真的超級便宜又好用，學生黨必入」、「眉筆超好用，至少買過10支」、「高中當年的第一盒蜜粉與第一支眉筆，回憶滿滿」。













