日客投訴台南鐵道大飯店「驚見鼠蹤」 市府急查業者啟動大清消

日籍旅客來台南旅行，赫然發現天花板排氣孔出現老鼠。

台北市大安區日前出現25年來首例漢他病毒死亡案例，就在眾人「聞鼠色變」之際，一名日本遊客日前入住台南鐵道大飯店時，抬頭驚見冷氣出風口有老鼠尾巴移動，引發網友熱議與衛生疑慮。台南市政府獲報後，不敢掉以輕心，第一時間主動聯繫業者並派員前往稽查，確保旅客的住宿安全與環境品質。

該名日本遊客事後在社群澄清，事發地點是台南鐵道大飯店。她起初未在第一時間公開店名，是因為日本社會習性中，公開指名店家容易惹上妨害名譽等法律官司，即便所述是事實也可能受影響。

為了避免外界誤解她造謠，或讓其他無辜同業被影射，才決定公開真相。她也特別強調，該影片是先前旅遊時所拍攝，當時並不知道台灣近期有漢他病毒的新聞，絕非刻意製造恐慌。

日籍遊客拍下老鼠尾巴在排氣孔來回。

「為什麼當下不講？」、「是不是在隱瞞什麼？」、「擔心是自己即將入住的飯店旅館」、「建議通報衛生單位」部分網友對其發文的動機感到好奇或懷疑，也有人擔心影片中的飯店就是自己即將入住的那一家，但最多網友建議應該通報衛生單位處理。

台南市觀旅局表示，已會同衛生局稽查環境衛生，要求業者提出改善說明與後續防治強化措施。該旅宿業者也隨即啟動應變機制，針對受影響客房及周邊區域進行全面清潔消毒，並委請專業病媒防治廠商加強處理，避免類似情形再度發生。市府認為，這次事件顯示仍有加強空間，將持續追蹤並視情況複查。

日籍遊客事後發文解釋此事。

台北出現漢他病毒病例，防鼠工作刻不容緩，台南市環保局提醒民眾防治鼠患應落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的三不原則，除了封堵建物縫隙，更要妥善處理廚餘與雜物。目前環保局已針對餐飲聚集區與市場周邊加強清疏，並發放滅鼠餌劑供市民領用，務求阻斷疫病風險，守護觀光古都的環境衛生。

日籍遊客對於天花板排氣孔出現老鼠的解釋。



