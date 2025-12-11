日客機空中熄火迫降函館 旅客曝驚險過程

▲日本航空旗下北海道空中系統（HAC）營運的螺旋槳客機引擎突然停止運轉，緊急迫降函館機場。（圖／翻攝自HTB北海道放送）

[NOWnews今日新聞] 日本航空公司旗下子公司北海道空中系統（HAC）營運的國內線客機，今(11)日下午自札幌丘珠機場飛往秋田機場，但在途中引擎出現故障，緊急迫降函館機場，機上乘客描述了驚險的過程。

根據NHK與北海道放送報導，11日下午1點30分左右，日本航空2823號航班，一架從札幌丘珠機場飛往秋田機場的螺旋槳飛機，起飛後右側引擎發生故障，在函館機場緊急迫降。

營運該飛機的北海道空中系統公司稱，機上共有 26 人，包括 23 名乘客和 3 名機組人員。

北海道航空系統和其他消息來源告訴NHK，該飛機原定於上午 10:30 從丘珠機場起飛，但由於下雪，延誤了大約兩個小時，於下午 12:30 左右起飛。北海道航空系統將調查迫降細節。

一名搭乘該客機的男乘客表示，在飛行途中，機長突然廣播宣布右邊的引擎停止運轉；另一名男乘客則提到，飛機起飛後，引擎的聲音突然消失，機身開始搖晃。雖然大家都很冷靜，但還是很擔心不知道會發生什麼事。

北海道航空系統初步研判，這班客機可能因在冰點下的雲雨中飛行，過冷水滴附著導致結冰現象，引擎或相關系統受影響而停止運轉。

