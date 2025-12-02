日客瘋傳台灣「超危險」！示警1美食太扯吸千萬網朝聖

生活中心／王靖慈報導

台灣美食種類多，讓外國旅客一吃就淪陷。最近在X上日本網友突然瘋傳「台灣很危險」警告文，稱台灣的美食、甜點實在太邪惡！而近日一名日本網友甚至把台中的宮原眼科形容成「危險地」，瞬間引發網友熱議。









日本旅客曝台灣1美食「超危險」！一票網友點頭喊：腳會不自覺走進店裡

日本網友發出自己在宮原眼科購買的冰淇淋。（圖／翻攝自「PikaCycling」X）





一位日本網友於11月28日在社群平台X上表示：「台灣真的很危險。尤其是宮原眼科，那地方太誇張了」，他表示自己是旅遊最後一天才去到宮原眼科，如果第一天就知道的話，他可能會從早到晚一直跑去，並在貼文附上3張宮原眼科的冰淇淋照片。畫面中可看到18種色彩繽紛的冰品排開，看起來非常療癒。原PO手上那杯更是堆滿滿，蝴蝶餅乾、小蛋糕、餅乾都往上疊，視覺上看起來相當豐富。

日本網友發出自己在第四信用合作社買的冰淇淋，並表示即使不在宮原眼科買也可能被第四信用合作社吸引。（圖／翻攝自「PikaCycling」X）





貼文一出後，目前已突破1070萬觀看，隨後引發其他日本網友熱議，有網友看到店名感到很新奇，還以為真的是醫院，馬上有人底下解釋：「以前是眼科診所沒錯，建築物的名字沒有改變，現在才改賣冰淇淋。」也有日本網友補充：「這裡真的超棒，是我想再去好幾次的地方。」、「這很危險。就算你僥倖通過了宮原眼科，再往前走，也會在第四信用合作社（由銀行改建的冰淇淋店）被抓到。」，甚至有人說，自己明明在日本不太吃甜食，但到宮原眼科後會出現「腳不自覺走進店裡」的病，還強調此病「目前無藥可醫」。話題熱度就連台灣網友都跳出來幫腔，幽默留言：「如果沒把你們這些觀光客餵胖5公斤再回國是店家的錯」、「甜點，熱食，冷飲，冰品…您只踩到冰品的其中一種，台灣還有許多『危險』等您發覺喔！歡迎再次來台灣尋找『危險』」。

台灣網友看到貼文後也來留言。（圖／翻攝自「PikaCycling」X）









