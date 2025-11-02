日宮崎縣府派員參加台中購物節

台中購物節姊妹市不缺席！宮崎縣政府商工觀光勞動部國際經濟交流課主任主事池上龍弘1日參加市府廣場「台中購物節-宮崎日」抽獎活動，為促進兩地觀光經濟交流，市府特別加碼抽出台北宮崎來回機票2組，以及宮崎物產大禮包20組，內含十種以上宮崎縣特產加工食品、飲品及酒類，增加兩地產業交流。機票分別由彰化在台中工作的鄧先生以及台中許小姐中獎，非常驚喜抽中機票，也強調會繼續消費力挺台中購物節。（見圖）

經發局長張峯源表示，台日情誼深厚，台中與日本往來十分密切友好，締結8個友好城市、1個觀光友好城市，在雙方公私部門共同的努力下，兩地同名的「日南車站」在二○二三年締結為姊妹車站，二○二四年進一步成為台中在日本的首個「姊妹市」開啟深化交流，今日宮崎縣回訪首選台中最國際化的嘉年華-台中購物節，體驗慶典經濟帶來的魅力，將有助於雙方長期商業與文化交流。

宮崎縣政府商工觀光勞動部國際經濟交流課主任主事池上?弘表示，10月31日抵達台灣後就對今天的活動感到興奮與期待，對於台中購物節能以線上方式讓世界各地參與，短短幾天累積近25億消費金額感到十分驚訝! 首次體驗搖獎機開獎，現場隨即Call Out中獎人，還能親自獻上祝賀，過程新鮮有趣，又能感受開獎的緊張與歡喜，留下非常深刻印象。同時也感謝台中市政府提供宮崎來回機票，鼓勵台灣人前往旅遊、促進觀光商機。

經發局補充，此次透過線上抽獎及現場摸彩抽出20組宮崎縣物產大禮包，內容包含印有「宮崎犬」吉祥物的托特包與絨毛玩偶、原創保溫杯、特產葡萄釀製的利口酒、本格燒酒、青木瓜茶、醃製蘿蔔泡菜、糖漬番茄、鰻魚罐頭、烏魚子粉末、牛蒡脆片及地瓜酥，同時附上宮崎縣旅遊手冊，要讓民眾從美味認識宮崎縣，盼提升台人赴宮崎縣的動機與誘因，大禮包內容豐富又能展現在地物產風貌，也羨煞在地貴賓與民眾。

經發局提醒，台中購物節即日起至12月25日天天抽現金，活動期間每週六、日更舉辦實體抽獎及特色活動，今日中午將在市民廣場抽出12組十萬元現金獎，歡迎民眾前來參與，感受現場抽獎緊張氛圍。