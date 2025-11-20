日富山縣議會訪高市議會 議長康裕成盼深化港灣等合作

議長康裕成會見日本富山縣議會日台友好議員聯盟中川忠昭會長、瘧師富士夫副會長一行七人。（高雄市議會提供）

高雄市議長康裕成廿日會見日本富山縣議會日台友好議員聯盟中川忠昭會長、瘧師富士夫副會長一行七人，康裕成盼深化港灣與觀光合作。

高雄與富山交流情誼深厚。康議長回顧，第四屆台日交流高峰會在高雄盛大舉行， 她將下一屆主辦權象徵性交棒給富山。此後，去年第十屆於台南，今年剛剛圓滿落幕的第十一屆鎌倉台日高峰會，皆與中川會長重逢交流，此刻中川會長再率團訪台，更顯意義非凡。

康議長認為，如今台日高峰會已成為台日議員間交流的重要平台，從地方合作走向國際視野。她期待明年（第十二屆）名古屋、後年（第十三屆）橫濱高峰會，能再續情誼、深化夥伴關係。。

康議長表示，富山縣以立山黑部壯闊景致、傳統工藝及高品質農水產聞名，高雄則是國際港灣城市與科技產業發展重鎮，同時擁有豐富文化與觀光資源，雙方具高度互補性。

她期待未來能以港灣經濟與智慧產業交流為起點，並擴大至城市治理、教育文化、青年互訪與觀光推廣等領域，共創雙贏。

富山縣議會一行到訪，康議長偕國民外交促進會湯詠瑜會長及鄭孟洳副會長迎接，又適逢總質詢議程，康議長也邀請陳其邁市長於議會大門前共同迎接中川會長一行並開心合照。