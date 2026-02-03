日實況主投2500萬日圓做遊戲！2個月成功回本、將繼續開發新作

擁有 104 萬訂閱的日本 YouTuber Yoshinama（よしなま）宣布，他自費投入 2500 萬日圓（約新台幣 511 萬元）開發的怪獸訓練對戰遊戲《Mamon King》，在上市兩個月內累積銷量達 8 萬套，已正式回本，所有後續收入將投入下一款新作。

圖／《Mamon King》

Yoshinama 身為遊戲實況主，也並非遊戲開發出身，但憑著一股衝動於 2023 年毅然決然投入 2500 萬日圓開發作品，甚至表示「賣不好也沒關係」，最終獲得發行商 LiTMUS game 的支持，也讓 Yoshinama 獲得完全的創作自由。

圖／《Mamon King》

《Mamon King》於 2025 年 12 月 11 日在 Steam、Nintendo Switch 平台推出，10 天內銷售突破 6 萬套，曾登上 Steam 日本區銷售榜冠軍，並在 My Nintendo Store 下載排行名列第二，隨後再售出 2 萬套，成功回收開發成本。

至於新作規劃，Yoshinama 僅表示約一年半後啟動製作，最快三年半內對外公開，並強調新作將比《Mamon King》內容更充實、預算也更高，但是否為續作或全新 IP 則仍未確定。

《Mamon King》目前已在 PC 與 Nintendo Switch 平台販售，發行商 LiTMUS 也宣布將移植至 PS5 平台。

Steam頁面：https://store.steampowered.com/app/4030290/Mamon_King/

