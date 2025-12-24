日寫真女星握手會無人到場急喊卡！她「強顏歡笑」尷尬畫面爆紅

日本寫真女星阿波南握手會0人到場引發關注。圖／翻攝自阿波南IG、X

日本寫真女星阿波南（阿波みなみ）憑藉甜美臉蛋與火辣身材，加上各式COS造型，在IG累積破萬粉絲。23日她在千葉縣舉辦握手會，竟無人到場，讓她不得不含淚宣布活動取消，事後也在社群平台發文致歉，令人唏噓的一幕引發網友熱議，貼文短短1天內吸引近2000萬次瀏覽。

綜合日媒報導，阿波南原定於23日在千葉縣八千代市「Maruhan Mega City八千代綠丘店」舉辦握手會，不過直到活動結束為止，完全沒有人現身參加，最終被迫喊卡，阿波南事後也於個人X上發文向大眾道歉，並貼活動現場照。

握手會0人到場！她「抿嘴強顏歡笑」超鼻酸

畫面可見明亮、挑高的會場，現場除了活動海報，前方大螢幕也大大寫著「10：00 OPEN」，周圍布置了氣球，也架設數個排隊紅龍，阿波南坐在前方等待粉絲，卻遲遲不見人影，對比大排場顯得格外冷清，她也抿著嘴強顏歡笑，似乎受到嚴重打擊。

0人見面會網友看法兩極

該篇貼文發布不到1天就吸引上萬人按讚，更累積近2000萬次瀏覽。有人同情她的遭遇，表示「雖然很令人心碎，但她坦誠的態度讓我想要支持她」，不過也有人質疑，她可能為了追求流量，透過自嘲的方式來行銷自己，「這絕對是故意的哈哈」、「自嘲過度，就變成了拙劣的表演」。

粉絲不等於實際人氣？專家：恐是一種幻覺

報導分析，日本小鋼珠產業「廣告法規」越來越嚴格，近期更直接禁止宣傳「賠率」等字眼，不少店家為了吸引顧客，轉向邀請表演者，或是透過社群媒體來搏版面，希望能將流量變現。

專家指出，這次由知名網紅舉辦的實體活動，現場卻空無一人到場，正好凸顯出社群媒體經濟中潛藏的「數位泡沫」現象。

許多名人在網路上擁有大量按讚與關注，看似人氣高漲，但這股熱情未必能轉化為實際行動，甚至可能只是一種「幻覺」，要讓粉絲願意真正掏錢、花時間搭車到現場支持偶像，所需的動機與連結，往往需要更長久的經營與發展。

據悉，阿波南曾自稱「令和時代的哆啦A夢」，表示自己一直把「不怕被捉弄」的特質當成個人武器，過去曾因「0修圖」的照片遭網友瘋傳，她也藉此迅速累積人氣，如今再傳出實體活動0人參加，自己也跳出來道歉，是否能吸引到粉絲值得關注。



