日寫真女星握手會「0人到場」！本人無奈呆坐畫面曝

娛樂中心／李明融報導

知名Cosplayer兼寫真女星阿波南（阿波みなみ）在社群平台X有將近20萬名粉絲追蹤，她在23日於千葉縣「Maruhan Mega City 八千代綠丘店」舉辦握手會，怎料卻出現「0人到場」的慘況，現場照片顯示，已經架設好分流排隊人潮的紅龍，卻一個人都沒有，只有阿波南在台前無奈呆坐著，消息曝光後，引發網友熱議，就連本人也在社群平台致歉，坦言對結果感到相當羞愧。

日寫真女星握手會「0人到場」尷尬到空氣凝結！本人無奈呆坐畫面曝光

阿波南握手會出現無人到場慘況，她本人無奈呆坐在現場。（圖／翻攝自X）根據《Daily Sports》報導，寫真女星阿波南原本預計在23日於千葉縣「Maruhan Mega City八千代綠丘店」舉辦握手會活動，怎料直到活動時段結束，始終沒有看到任何一個粉絲到場，現場氣氛尷尬到不行，最終只能無奈宣布終止活動。阿波南當日下午4點在X發文致歉，並附上多張現場照片，只見本以為會有大批粉絲到場一睹偶像本尊，架設好供排隊使用的紅色隔離欄，結果空無一人，只有阿波南獨自一人坐在台前，神情顯得無奈，畫面格外冷清。

阿波南的零人握手會意外掀起討論，但也因為這起事件讓更多人認識她。（圖／翻攝自X）

貼文曝光後立刻引發大量關注，有超過1300則留言，並有逾5.2萬人按讚，網友紛紛驚呼「一定是故意的吧」、「明明追蹤人數、在Twitter（現稱X）上的互動率看起來都無可挑剔，到底是哪裡出了問題」、「不可能吧」，也有酸民留言「知名度還沒高到那種程度」、「這種規模的排隊動線，至少得是主流大牌藝人才辦得到」，另外也有網友安慰鼓勵「雖然遺憾，但這次意外讓更多人認識你了」、「就當作是用這次事件提升知名度吧！」。





