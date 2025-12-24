日寫真女星辦握手會「0人到場」急喊卡 她獨坐會場發呆畫面曝光

因為沒有粉絲到場，阿波南發文表示活動取消，並向場地方道歉。（翻攝自X@miiitan_n）

日本29歲寫真女星兼Cosplayer阿波みなみ，23日原訂在千葉縣一間柏青哥店舉辦握手會，但因沒有任何粉絲到場，活動只好緊急取消。事後她也發文道歉，並附上空蕩蕩的現場照，貼文曝光後迅速引發討論，不僅留言破百、按讚數破萬，也意外讓事件成為話題焦點。

握手會空無一人 她發文公開致歉

阿波みなみ當天下午在X發文寫下：「【致歉】本日預定的握手會，因排隊人數為0人而中止。」並向舉辦活動的店家表達歉意。貼文同時附上現場照片，只見她獨自一人坐在活動會場，四周拉好排隊動線的紅色圍欄卻完全無人排隊，畫面顯得格外冷清。

上午進場宣傳、下午宣告取消 店長也曾發文力挺

根據《YAHOO JAPAN》報導，阿波みなみ當天上午10時即到場，原訂舉辦拍照與握手活動。然而直到下午，始終未見粉絲現身，最終於下午4時正式宣布取消。值得注意的是，該店店長也曾在X發文替活動宣傳，先是發文大讚阿波みなみ「真的很有趣」，再呼籲「簽名會已經開始」，但最終仍未能挽回冷場局面。

網友質疑作假？本人自嘲：努力提高知名度

貼文曝光後，引發大量網友湧入留言，有人直言「這規模要排滿，至少得是知名藝人」「真的不是故意的嗎？」也有人替她打氣，認為事件反而提升了曝光度。面對質疑，阿波みなみ回應表示，對於店家準備這麼多動線卻沒人來，感到相當自責，也坦言會努力提升知名度。

意外成為話題人物

而該則貼文短時間內累積約600則留言、超過12,000個讚，有人調侃「紅色圍欄像迷宮一樣」也有人酸言酸語，但同樣不乏鼓勵聲音，直呼「這已經是傳說級簽名會了」。

多棲發展仍拚曝光

阿波みなみ目前以多棲藝人身分活動，熱愛吃角子老虎機與賽馬，IG也標註自己是「微肉感寫真偶像兼Cosplayer」。事件曝光後，阿波みなみ未再多作辯解，僅低調表示會持續努力。從現場0人到社群爆量討論，這場「沒有人來的握手會」，反而成了她演藝路上的另類轉捩點。

