日寫真女神才剛引退5天就病逝！生前淚喊不甘心

日本演藝圈近日傳來令人鼻酸的消息，曾以陽光笑容與火辣身材走紅的日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい），去年底才親自寫信向粉絲道別、宣布引退，沒想到短短幾天後就傳出病逝噩耗，得年僅27歲。昨（9）日，藤乃葵的母親透過女兒的官方X帳號證實，她已於1月5日離世，消息曝光後震驚不少粉絲，她的引退信也成了她留給外界最後的身影。





藤乃葵母親在女兒的靈堂祭壇前擺滿她過去拍攝的寫真集與DVD作品。（圖／翻攝自IG@fujin_oooo）

藤乃葵母親在貼文中沉痛表示，女兒生前一直努力與病魔對抗，但最終仍走到生命盡頭，並感謝大家一路以來的照顧與支持。隨文附上的照片中，可見靈堂祭壇擺滿她過去拍攝的寫真集與DVD作品，周圍還放著她生前喜愛的小熊維尼、七龍珠等公仔，電視畫面裡的藤乃葵笑得燦爛可愛，讓不少粉絲看了忍不住落淚，直呼難以接受這麼突然的道別，「27歲真的太年輕了」、「明明才剛看完引退信，竟然這麼快就走了」。

引退信發完僅5天日本寫真女神驚傳病逝！得年27歲生前淚喊：我不甘心

藤乃葵在去年12月31日發布的引退信寫下「以這種方式離開舞台真的很不甘心」。（圖／翻攝自IG@fujin_oooo）

回顧藤乃葵的演藝歷程，她於2020年出道後迅速累積人氣，卻在2023年事業正值高峰時，被診斷出罹患罕見的「咽旁間隙腫瘤」，不得不暫停活動，儘管2024年8月曾短暫復出，但身體狀況始終不理想，她在2024年12月31日發布親筆引退信，坦言自去年7月返鄉療養後，健康每況愈下，已無法再對外說出「我很好」的謊言，更直言以這種方式離開舞台「真的很不甘心」。她原本希望能美美地開一場直播向粉絲告別，卻因體力不支作罷，所幸仍在身體尚可時完成DVD與雜誌拍攝，盼大家日後想起她時，記得的是那個有活力、閃閃發亮的藤乃葵。

