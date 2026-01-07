日將砸139億拚無人機國產 目標2030年8萬台

▲日本將打造無人機國產化，試圖擺脫對中國無人機的依賴。圖為中國大疆無人機。（圖／翻攝自大疆創新官網）

[NOWnews今日新聞] 日本政府將力推無人機在日本國內生產，已將其列入《經濟安全保障推進法》規定的「特定重要物資」清單。目前日本的無人機大多仍來自海外，尤以中國為大宗，日本編列了 139 億日圓相關費用，用以支援未來三年的企業生產補助，目標在2030年能建立年產8萬架無人機的生產體系。

根據讀賣新聞報導，這項針對無人機產業的補助對象，將涵蓋用於消防及各類救援用途、橋樑、道路等基礎設施巡檢維護，以及農業噴灑農藥等用途的無人機。該計劃不僅包括無人機本身，還包括電機和電池等關鍵零組件等生產設備也納入補助範圍。

廣告 廣告

日本經濟產業省最快將於本年度開始公開招募，並審查企業的生產計畫。為了強化日本國內供應鏈，若企業提案內容包含推動零件標準化以提升價格競爭力，也將列入支援對象。

在預算方面，2025 年度的補充預算案中已編列了 139 億日圓（約新台幣28億元）相關費用，這筆資金預計支應未來三年的補助。政府並計畫於 2026 年設立基金，完善支援體系。

報導提到，目前日本國內缺乏具備規模的無人機量產基地，多以小規模生產為主。市場相關人士指出，「市場供給有 9 成以上由中國廠商佔據」 ；根據日本產業用無人航空機工業會對 73 家會員企業的調查，2024 年日本國內的年產量僅約 1000 架左右。

事實上，根據日本《航空法》規定重量 100 公克以上的無人機需向政府註冊登記，截至 2025 年 3 月底已達 44.7 萬架。這與 2022 年 6 月註冊制度開始時的 21.3 萬架相比增加了一倍以上，預計未來利用需求將持續成長。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

UNIQLO「1版型褲子」消失了？日本中年男好吃驚 造型師給解答

日本高中霸凌影片破億觀看！日人看完超火大 警方揭最新調查

台灣罕見輸了！「秋刀魚捕獲量」全球第一頭銜 去年被他們追過