日將起草「安保三文件」修訂綱要 納入無人機作戰、增加軍費

日媒引述多名相關人士28日證實，日本政府為修改國家安全保障戰略等安保相關三份文件，擬明年夏天制定概要方案，已就此展開協調。內容將反映到明年8月底提出的2027年度預算案，目的是增加防衛費用。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《共同社》報導，概要方案將匯總關於太平洋防衛的方式、利用無人機的新戰鬥方法等構想，還可能增加防衛費的數值目標。日方並考慮向美國等相關國家進行說明，就日本強化防衛力的方針「謀求理解」，還將探討最快明年春季，設立修改三文件的相關專家會議。

報導表示，日本首相高市早苗曾於今年10月的施政演說中，表示將提前修改安保三文件，此外，高市於本月23日在《共同社》加盟社編集局長會議上發表演講，提及俄烏衝突，稱「小型無人機攻擊等接連發生。一旦捲入衝突，就會長期化，必須提升持續作戰能力。」她並強調將推進修改安全保障相關三份文件的討論。

日本安保三文件包括「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」和「防衛力整備計畫」，為前首相岸田文雄於2022年底制定，有分析指，由於當時受到執政聯盟公明黨制約，該份國安戰略被認為不夠充分，再加上近年來日本周邊安全環境日趨嚴峻，高市擔任首相後即指示修訂，並將新執政盟友日本維新會的相關主張納入考量。

