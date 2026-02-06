日將進一步右傾 安保首當其衝

此次日本眾院大選，自民黨與維新會組成的執政聯盟料將大勝，而「自維聯盟」隸屬保守陣營，若加上中間偏右的國民民主黨，以及預估席次上升的極右翼參政黨，日本政治將進一步右傾，首先影響到的會是安保政策。

《讀賣新聞》分析說，對日本來說，所謂「後戰後」時代已然展開，主要政黨的防衛政策正趨向重視威懾力的現實路線，從各黨關於安保的政見中，就可讀出此一趨勢。

日本最大在野黨立憲民主黨原本是中間偏左派，但為了這次選舉，與公明黨共組新黨「中道改革聯合」（簡稱「中道」），並大幅轉向「務實外交與防衛政策」。立民黨曾主張廢除安保相關法「違憲部分」，但針對該法規定的「存立危機事態」，現已認定「為自衛目的行使自衛權屬合憲」。

自民黨則高舉「徹底強化防衛力」旗幟，而維新會的立場更右，將擔綱「加速器角色」。自維兩黨均將「提前修訂安保三文件」列入選舉公約，此舉將帶動防衛費大幅增加。兩黨也主張，廢除限制出口防衛裝備品的「五類別」制度。

維新會還單方面提出，日本應從「專守防衛」轉向「積極防衛」，並訴求運用包含核能的「次世代動力」發展潛艦，亦即開發核動力潛艦。

然而，爭議性議題仍層出不窮。如何看待核武便是其一。「中道」與左翼陣營的共產黨、令和新選組、社民黨共同主張堅持「非核三原則」，否則會違背「和平國家」的理念。

國民民主黨主張「強化防止戰爭爆發的嚇阻力」，保有「自衛打擊能力」，但同時堅持非核三原則。而參政黨和日本保守黨認為，應討論擁核的可能性。維新會則要求啟動有關「延伸嚇阻」（指美國提供核保護傘）的討論，包括與美方「核共享」在內。

非核三原則即「不擁有、不製造、不引進」核武，這是日本的基本核政策。但高市政府正在探討修改，理由是三原則中的「不引進」核武概念，有可能削弱美國核保護傘的實效性。