日將重啟全球最大核電廠 反核團體議會場外抗議

停機近15年的柏崎刈羽核電廠，日本共同社指出將成福島核災後、東電首座重啟的核電機組，22日新潟縣議會通過對知事花角英世的信任投票，花角也公開表態同意重啟這座全球最大核電廠，日本民眾則在議會外高聲反對。

福島核災受害者小賀綾子表示，「我希望無論是在日本，還是在世界任何地方，都不要再有人遭受核事故的後果。」

東京電力公司則三保證，絕不可能再次發生福島事故，也強調肩負穩定供電的重責大任。

東京電力公司風險溝通發言人MASAKATSU TAKADA說，「為了履行我們保障能源穩定供應的責任，此外，這對於實現碳中和也具有重要意義。」

停機10多年的柏崎刈羽核電廠，恢復運轉，難道是象徵全球核電復興嗎？擁核反核團體，解讀各異。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法指出，「AI伺服器非常耗電，你可以想像說，算力的盡頭就是電力，日本他們應該也是知道，你現在就是要全天候24小時乾淨的電。」

綠黨發言人甘崇緯表示，「所謂的那些核能復興都是在跟未來貸款，核廢料的處理，然後與核廢料陪伴100年、1000年的，就是我們未來的子子孫孫。」

而在國內，核二廠1號機的護箱裝載池，核安會視察確認已恢復原狀。之前燃料池儲存空間不足，將其改裝暫放部分用過燃料棒，但近日確定裝載池已清空，難道是為了重啟，先做好準備嗎？

核安會核管組簡任技正何恭旻說，「護箱裝載池，就是一個提供將用過核子燃料，移出到乾式貯存設施的一個作業的空間，不管是往除役或者往重啟方向走，都是一個必要的作業。」

國內核電廠可否重啟還有待台電提交計畫與核安會審查，而日本柏崎刈羽核電廠的6、7號機組，共同社報導，重啟所需的當地同意手續、全部完成，東電最快24日向原子力規制委員會提交申請，NHK報導，預計明（2026）年1月20日先重啟6號機。