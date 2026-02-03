日專家公布「超絕保暖」穿搭技巧：羽絨衣&毛衣不能同時穿，這樣穿寒流不再冷！

【文／Beauty美人圈．Letisha】

今年台灣冬天冷得太有感！從冷氣團、寒流一波接著一波來襲，保暖措施不容輕忽，保暖絕對不是穿越厚越暖，而是有技巧的，輕盈也能很保暖，以下就為大家推薦真正保暖的寒流穿搭技巧，讓你溫暖過冬、出發雪國也能參考！



寒流保暖穿搭技巧1：羽絨衣「不能」跟毛衣一起穿

日本自然療法名醫 川島朗 指出「羽絨衣之所以能夠保暖，是藉由『體溫』加熱羽絨內的空氣層，這層被加熱的厚的空氣層如同隔熱膜般擋住熱風散出去，因而創造良好的保暖效果。」因此，如果裡面穿厚毛衣，羽絨衣會因為無法貼近身體、產生體溫，加上毛衣本身的厚度可能阻隔了體溫的傳遞，導致羽絨衣發揮失常。

因此，川島朗醫師強調：「羽絨衣要貼著較薄的內搭衣物，才能和你的體溫有足夠互動！」衣服穿的越薄、越貼身，羽絨衣的保暖效果越好，輕薄的衣服能讓人體熱能更好的傳遞到羽絨外套，若穿像毛衣這種很厚的衣服，會讓熱能傳遞卡住，保暖效果打折扣。想要保有靈活度與時尚感的人，穿著羽絨外套時，裡面就穿輕薄的磨毛襯衫、發熱衣等，再搭配厚襪子、褲裝，保暖又不臃腫！

羽絨衣要貼著較薄的內搭衣物，才能和你的體溫有足夠互動 圖片來源：IG@sooyaaa__

寒流保暖穿搭技巧2：大衣、厚外套可跟毛衣搭配

那想穿毛衣該怎麼辦？其實毛衣很適合跟大衣、摸起來有毛毛感的、針織等衣料的外套搭配，這些衣料的特性與厚度可以做到「阻隔」冷空氣的效果，進而提升保暖度，不過若想要更保暖，還是建議最裡面要搭一件發熱衣或貼身的打底衣，幫助產生熱能、鎖住熱能，再藉由毛衣、大衣、厚外套阻隔冷空氣，雙管齊下做到保暖！

若想要更保暖，還是建議最裡面要搭一件發熱衣或貼身的打底衣 圖片來源：IG@rovvxhyo

寒流保暖穿搭技巧3：貼身比寬鬆更保暖

比起全身都穿寬鬆、厚重的衣服，貼身一點的服飾保暖度會更高！因為肌膚與衣服質料會形成熱能循環，過度寬鬆會使得衣服無法貼著肌膚，形成的熱能也就相對少，再者，寬鬆的衣服會讓冷空氣有足夠寬敞的空間鑽入身體而感到寒冷，因此穿搭時，會建議起碼最裡面那件要貼身、並選磨毛、類似發熱衣的材質，外面再疊搭想要的單品，時尚又保暖

寬鬆的衣服會讓冷空氣有足夠寬敞的空間鑽入身體而感到寒冷 圖片來源：IG@taeyeon_ss

