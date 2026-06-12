日專家：中國財政和貨幣政策的所有選項都已用盡 無法可施
[Newtalk新聞] 日本知名國際總體經濟學家暨中前國際經濟研究所代表中前忠稍早投書《日本經濟新聞》，以〈中國經濟還好嗎？〉為題指出中國財政和貨幣政策的所有選項都已用盡，無法實現均衡。
中前忠指出，當前市場經濟的問題在於競爭無止盡且過熱。 「看不見的手」帶來和諧的時代已經結束。在一個經濟和軍事領域都由壟斷力量主導的世界裡，預先設定的均衡已經無法實現。
中前忠說，中國製造業的「突破」令人矚目。該國擁有全球壓倒性的供應能力，從工業基礎鋼鐵到尖端電動車，幾乎在所有產品領域都佔據主導地位。該國也幾乎壟斷了高科技領域中必需的稀土元素的生產。
預計到2025年，中國的貿易順差將達到1.2兆美元，與美國1.3兆美元的貿易逆差形成鮮明對比。
另一方面，中國的國內消費市場極為脆弱。當世界大部分地區面臨通貨膨脹時，中國卻因需求不足而陷入通貨緊縮。
中前忠指出，即使在擴大內需方面，現實情況是財政和貨幣政策的所有選項都已用盡，無法可施。貨幣供應量（M2）超過51兆美元，遠高於美國的23兆美元。儘管中國名目GDP為19兆美元，低於美國的30兆美元，但它面臨一個更為嚴峻的問題：人口下降的速度。雖然日本的人口老化和出生率下降問題已被廣泛討論，但中國的情況要嚴重得多。聯合國估計，到2080年代，勞動年齡人口（15-64歲）將與65歲以上人口大致相當。 14歲人口將比2020年減少71%。
中前忠指出，即使中國提高產能，也缺乏足夠的國內市場來消化這些產能，迫使其依賴出口。然而，這將遭到其他國家的強烈反對。許多用於擴大生產規模的國內投資設備將會貶值。
中前忠總結說，這種巨大的浪費是過度依賴市場經濟的後果。近期人工智慧（AI）的蓬勃發展或許也會步上後塵。
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