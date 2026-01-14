日專家：川普「唐羅主義」回歸西半球 中國恐與美國交易台灣問題

川普回歸西半球可能會讓中國提出分割勢力範圍的要求。圖為13日川普搭乘空軍一號抵達馬裡蘭州安德魯斯聯合基地。（美聯社）



美國總統川普政府正高舉「唐羅主義」，對委內瑞拉發動軍事奇襲，象徵其重視西半球發展的意圖。同時，中國也在密切關注局勢發展，伺機而動與美方交換涉及台灣問題在內的「核心利益」。

美國突擊委內瑞拉 對中釋放什麼訊號？

日本軍事歷史網站「歷史人」14日刊出一篇分析文，一位筆名為「普羅旺斯」的中日台專家指出，美國突襲委內瑞拉，明確展現在其視為「後院」的西半球不惜以武力推動政權更替的強硬姿態，這既可被視為昔日門羅主義的再現，同時也向盟友與競爭對手釋放出一個極其危險的訊號——美國正試圖明確劃分全球勢力範圍。

未來，中國很可能反過來利用美國介入委內瑞拉一事，展開極為狡猾的外交攻勢。其論述邏輯十分清楚：「如果美國主張在西半球擁有獨佔霸權與干涉內政的權利，那麼中國在自身周邊地區——也就是東亞——同樣擁有相應的權利。」中國可能會大膽提出分割勢力範圍，主張美國應專注於西半球的穩定與自身利益；作為交換，美國則應避免介入西半球之外的事務，尤其是台灣問題。

中國握有什麼籌碼 換取美國退出台海？

在這套外交戰略中，中國勢必會向川普政府提出其偏好的經濟「交易」。例如縮減對美貿易順差、擴大能源採購，或對美國企業開放市場等，以此作為籌碼，堅持要求美軍撤出台海，甚至停止對台軍售。

若川普政府在「美國優先」的旗幟下，選擇將國內經濟與鄰近地區的利益置於遙遠民主國家的防衛之上，那麼美中簽訂密約使台灣陷入孤立的情境將逐漸走向現實。一旦美國淡化介入、國際威懾力形同虛設，中國攻台就會成為可預見的未來。

美國在委內瑞拉示範的「武力解決」先例，勢必助長中國國內強硬派的氣焰，使其認為這是武統台灣的絕佳良機。美國執著於西半球霸權的「唐羅主義」，最終恐將破壞東亞的軍事平衡，成為引爆台灣有事、震撼全球的導火線。

