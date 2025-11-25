日導演深入烏克蘭戰區！目睹「222隻狗遭餓死」 鏡頭記錄被遺忘的生命

導演山田茜以《戰火下的毛孩》紀錄戰火下狗狗們的命運。天馬行空提供

長年關注動物福祉、愛狗如命的導演山田茜曾執導電影《為你取名的那一天》，並帶著攝影機走訪過福島、能登等核災區，紀錄災難過後被留下的動物們艱困的處境。這一次，她再次出發，深入烏克蘭戰區，以《戰火下的毛孩》紀錄戰火下狗狗們的命運。

山田茜表示，在拍攝期間她曾向日本多家電視台提案，希望能以專題報導的形式在電視台播出，但收到的回覆多為「戰爭資訊繁多，目前無暇顧及動物生命權」而被拒絕。最終，《戰火下的毛孩》在日本以群眾募資方式上映，期間共募得日幣七百萬（約台幣140萬左右），然而，山田導演事後決定將其中大部分的捐款捐給在烏克蘭進行救援的動保團體。

山田茜深入烏克蘭戰區。天馬行空提供

山田茜表示，當時看著新聞中有許多人們抱著愛犬、愛貓逃難，意識到「啊！原來戰爭時期，大家避難也會記得帶上家裡的毛小孩啊！」這對愛動物的她而言，有相當大的共鳴感，「我想到假如有一天日本發生戰爭，一輛救援巴士開到門前，跟我說不可以帶動物上車，那麼我想我應該寧願不上車，也不願意丟下我的愛犬離開。我相信世界上一定有很多人跟我一樣，我相當能體會這種感受，因此我想盡我所能將這些聲音傳遞出去。」

之後她開始在社群媒體上看到越來越多關於歐洲動物保護組織發起的活動資訊，不分國籍的志工們努力把在烏克蘭受困的動物救援出來，並運送到鄰近安全的國家，這樣的行動也讓山田茜大受感動，決定用鏡頭一一記錄下這群毛孩英雄勇敢、美麗的身影。

不分國籍的志工們努力把在烏克蘭受困的動物救援出來。天馬行空提供

戰事發生一個月後，山田茜決定啟程前往烏克蘭，試圖紀錄下那些在戰爭中經常被忽視的小生命，讓牠們的遭遇得以被看見。在那裡她偶然看到了一段令人心碎的影片，一間郊區的動物收容所，戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡，沒有食物、也沒有水。山田茜在三年間多次重返烏克蘭訪問相關單位、志工團體。在牠們與他們的努力下，關於生命的美好光芒也為黑暗的戰爭帶來了一線微光。



