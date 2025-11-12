日導石川慶2次錯過張震 盼有緣合作

日本導演石川慶攜新片《群山淡景》來台，12日出席金馬影展放映，聊到曾與日本影帝妻夫木聰多次合作，這次金馬影展期間，剛好妻夫木聰也隨主演電影《寶島》來台，石川慶表示：「我看了妻夫木聰的行程，本來打算一起吃飯，結果行程完全錯開，我離開的時候他才要來。」

石川慶還提到一直想與妻夫木聰的好友張震合作，他的作品《群山淡景》入選坎城影展一種注目單元，而張震入圍影帝之作《幸福之路》則入圍坎城影展導演雙周單元，可惜兩人沒有碰到面，而妻夫木聰又與張震熟識，石川慶本想說這次若遇到妻夫木聰，就有機會碰見張震，可惜均未果，他笑說：「總有1天有合作的機會。」

這次是石川慶第3度訪台，他11日抵台，在下榻飯店碰見大批影迷守候要簽名，讓他又驚又喜。他一到台灣也迫不及待跑去吃台灣的招牌美食小籠包，他透露上次來台灣本想去逛夜市吃臭豆腐，最後因行程安排未能如願，非常期待這次有機會能到夜市嘗鮮、挑戰嗑臭豆腐。