日小學生失蹤3週身亡疑遭棄屍 警方展開調查
日本警方已對在京都府南丹市森林中發現的男童安達結希的死亡事件展開全面調查。警方懷疑此案可能涉及棄屍，並於15日上午開始搜查其住所。
13日在南丹市森林中發現的屍體經屍檢確認為失蹤的小學五年級學生安達結希。警方懷疑整起命案可能涉及刑案，已展開全面調查。
警方自15日上午起，以涉嫌棄屍為由到安達結希的住家進行搜查。安達結希失蹤已超過三週，警方表示，死亡時間大約在三月下旬，死因不明。屍體上沒有明顯的割傷或刺傷，衣著也相對整潔。警方將繼續透過其他途徑調查死因。
南丹市教育委員會宣布，安達結希就讀的小學將於15日復課，但會縮短上課時間。隨著警方全面展開調查，民眾也希望案件能盡快偵破。
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