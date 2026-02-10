日小黨不走舊政治套路！AI工程師安野貴博率「未來團隊」眾院奪11席
日本第51屆眾議院大選於2月8日投開票，在執政黨自民黨以316席獲得壓倒性勝利的局勢下，新興的政黨「未來團隊」與訴諸民粹的政黨完全不同，由35歲AI工程師、科幻小說家安野貴博所領導的新興政黨「未來團隊」，首次進軍眾議院即在「高市旋風」席捲下奪得11席，成功跨越國會關鍵少數門檻。
這股被稱為「數位維新」的旋風之所以能突圍，主因在於安野貴博堅持不隨波逐流喊減稅，轉而以「數位技術解決政治黑金」的差異化路線，精準吸納了厭倦舊政治的都會中產階級與年輕選民，甚至在近畿選區因得票過高而發生「讓出議席」的罕見現象，確立了其作為國會第三勢力的地位。
安野貴博的崛起路徑與傳統世襲議員、以及傳統政黨靠宴會動員累積支持者的做法截然不同。1990年出生的他畢業於東京大學工學部系統創成學科，師從日本AI研究權威松尾豐教授，具備深厚的技術背景。畢業後，他曾任職於波士頓顧問公司（BCG），並先後創立了AI聊天機器人公司「BEDORE」（現PKSHA Communication）與法律科技公司「MNTSQ」，是典型的成功創業者。
此外，他還擁有「科幻作家」的身分，曾以《Circuit Switcher》獲得第9屆早川SF大賽優秀賞。這種結合「工程師邏輯」與「科幻想像力」的特質，使他能提出超越傳統框架的政策願景。在本次選戰中，當其他在野黨紛紛喊出「消費稅減稅」討好選民時，他堅持不亂開支票，轉而主張透過「PoliMoney」系統實現政治獻金絕對透明化，並提出將資源集中投資於AI等高成長產業，成功與其他政黨做出區隔。
「未來團隊」如何翻轉傳統選戰？
安野貴博的參政原點始於2024年東京都知事選舉，當時她以無黨籍身分參選，首創在軟體開發平台「GitHub」上公開政見，允許選民像修改程式碼一樣提供意見，並開發「AI安野」與選民進行24小時對話。雖然當時落選，但這種「開放原始碼」的政治實驗震撼了政壇。隨後，他在2024年11月出任東京都數位專責機構「GovTech東京」顧問推動數位化，並於2025年參議院選舉中成功突圍，拿下「未來團隊」的關鍵一席，取得合法的「國政政黨」資格。他也與無所屬參議員尾辻朋實在參議院組成共同會派，強化在國會的運作能量。如今，隨著眾議院11席到手，安野貴博正式將「數位民主」從理念轉化為國會實戰。
與傳統政黨動員不同，「未來團隊」之所以能在此次選戰中展現出驚人的動員力，關鍵在於一群自稱為「開發者」而非單純「支持者」的工程師大軍。這股「網軍」力量源自於安野貴博在2024 年都知事選戰時引入的「GitHub 宣言」——他將競選政見像開源軟體一樣公開，允許任何人提交「Pull Request」（修改建議）。這種將「法律與政策視為程式碼」的邏輯，對於厭倦了抽象口號的技術人員具有致命的吸引力。許多IT從業人員首次感覺到，政治不再是遙不可及的黑箱，而是一個可以透過邏輯除錯與版本控制來優化效能的系統，這使得大量原本對政治冷感的工程師，轉化為該黨最堅實的基層志工、樁腳。
支持者化身「玩家」 完成任務就能升級積分
這群「數位義勇軍」更將傳統選舉中最耗費人力的「組織戰」進行了徹底的數位化改造。像是他參選東京都知事時，針對全東京數萬個海報張貼點，支持者中的地理資訊專家開發了類似「Ingress」的遊戲化地圖系統，利用Python腳本將選委會提供的類比紙本資料數位化，並結合Google Maps API建立即時戰情儀表板。志工們像玩寶可夢一樣，透過手機領取「任務」去張貼海報並回報進度，讓原本令人絕望的體力活變成了充滿成就感的「多人連線遊戲」。這種由下而上的技術實踐，不僅大幅降低了競選成本，更凝聚了一種「我們正在親手重新編程這個國家」的強烈革命情感，這套系統也在2025年的參議院選舉、以及本次2026年的眾議院選舉中持續進化。
他們的官方網站如同「RPG」遊戲介面，這套名為「Action Board」的系統擁有超過3萬名註冊「玩家」（支持者）。支持者登入後宛如進入遊戲世界，可以領取各種任務賺取積分（Pt）並提升等級。任務內容包羅萬象，從簡單的「訂閱YouTube頻道（50Pt）」、「按讚轉發」，到高難度的「派發傳單（每張50Pt）」、「參與街頭演說（200Pt）」。對於技術人員，甚至還有「在GitHub上提交代碼修改建議（Pull Request）」的專屬任務。系統即時顯示排行榜與活動進度，讓原本孤獨的助選活動變成了充滿成就感的競賽，短短數周內就累積了超過7萬次任務達成紀錄，YouTube影片更創下4000萬次觀看。
這套系統最強大的功能在於「數位化的陸戰」。延續過去的成功經驗，針對傳統選舉最頭痛的海報張貼，安野團隊升級了即時連線的「海報佈告欄地圖」。此次並精準針對選區打擊，志工透過手機領取特定選區（如京都2區、東京26區）的張貼任務，完成後拍照上傳即可獲得積分。這種數據化管理讓團隊能即時監控全日本2400多個看板的張貼進度，達成率高達100%。此外，針對2月適逢日本高中與大學入學考試旺季，安野團隊更利用開放數據開發了獨家的「考生友善地圖」。該地圖標示出所有考場位置，嚴格規範宣傳車經過時必須「靜音」或繞道，避免干擾考生。這種用數據展現同理心的細膩操作，與傳統宣傳車不分場合喧嘩的形象形成強烈對比，贏得了大量考生家長與年輕選民的好感。
他們在本次選舉更發生了一段極為罕見的插曲，凸顯了該黨爆發性的人氣。在競爭激烈的近畿比例代表區（類似台灣的不分區席次），由於「未來團隊」的政黨票得票率超乎預期，按照席次分配規則計算，他們原本應可再獲得更多席次，但因該黨在該區提出的不分區候選人名單過於保守，導致所有列名者「全數當選」後，仍有1個剩餘席次無法填補。
這種「選票多到沒人可派」的狀況，導致未來團隊被迫放棄這個原本到手的議席，依照《公職選舉法》規定，將這1席「讓渡」給得票順位次之的政黨。在本次大選中，僅有未來團隊出現這種現象，這不僅證明了其受歡迎程度已遠遠超過政黨現有的組織規模，也成為本次大選中最具話題性的特例，可說是組織發展速度跟不上民意飆升的最佳寫照。
更多風傳媒報導
其他人也在看
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
閃兵遭求刑2年8個月！陳柏霖丟實境節目主持棒 13年女友庭瑄婚禮慘延期
陳柏霖近來深陷閃兵案風波，演藝事業面臨前所未有的危機。繼去年10月遭到檢方起訴並求刑2年8個月後，他的工作全面停擺，代言與戲約全數喊卡。根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行實境節目《出去一下 What A Trip》第二季已展開籌備，但確定不再安排陳柏霖參與主持，等同正式將其除名，這對正處於司法風暴中的他無疑是雪上加霜。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
豆漿紅茶「3種人」不建議喝！營養師點名示警 「真正問題」很多人沒料到
每次走到早餐店，不管是為了口感還是想少喝點牛奶，「豆漿紅茶」絕對是很多人心中的Top 1選項！好喝順口又有豆香味！但相信你一定也聽過這些江湖傳言：「聽說豆漿加紅茶會腎結石？」、「這樣喝蛋白質會白補了？」、「喝完肚子怪怪的是不是中毒？」對此，吃對營養所｜建銘營養師表示，放心，不會結石，也不會中毒！但是，這確實不是最聰明的營養搭配。為什麼會這樣說？可以從3個身體最在意的層面來解析： 1、蛋白質吸收：會打折，但不是「無效」紅茶裡含有單寧酸（Tannins），這是一個會跟蛋白質「黏踢踢」的成分，確實會讓豆漿裡的植物性蛋白吸收率稍微下降。它只是讓吸收變差一點點，並不會變成「有毒物質」，也不是讓你喝了個寂寞。 ．一般健康成人：影響不大，不用太擔心．需要注意的人：如果你正在術後復原、增肌期、或是肌少症的長輩，每一克蛋白質都很珍貴，那就建議分開喝，讓蛋白質好好被利用 2、鐵質吸收：素食朋友請筆記這點比較重要！單寧酸也會妨礙非血基質鐵（植物性鐵）的吸收。誰要注意？吃素者（鐵來源多是植物性）、容易貧血、臉色蒼白的人、生理期量大的女生，如果你常常覺得頭暈、累累的，又習慣餐餐配豆漿紅茶，建議改掉這個習慣！ 3
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。