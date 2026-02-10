日小黨不走舊政治套路！AI工程師安野貴博率「未來團隊」眾院奪11席

日本第51屆眾議院大選於2月8日投開票，在執政黨自民黨以316席獲得壓倒性勝利的局勢下，新興的政黨「未來團隊」與訴諸民粹的政黨完全不同，由35歲AI工程師、科幻小說家安野貴博所領導的新興政黨「未來團隊」，首次進軍眾議院即在「高市旋風」席捲下奪得11席，成功跨越國會關鍵少數門檻。

這股被稱為「數位維新」的旋風之所以能突圍，主因在於安野貴博堅持不隨波逐流喊減稅，轉而以「數位技術解決政治黑金」的差異化路線，精準吸納了厭倦舊政治的都會中產階級與年輕選民，甚至在近畿選區因得票過高而發生「讓出議席」的罕見現象，確立了其作為國會第三勢力的地位。

廣告 廣告

安野貴博的崛起路徑與傳統世襲議員、以及傳統政黨靠宴會動員累積支持者的做法截然不同。1990年出生的他畢業於東京大學工學部系統創成學科，師從日本AI研究權威松尾豐教授，具備深厚的技術背景。畢業後，他曾任職於波士頓顧問公司（BCG），並先後創立了AI聊天機器人公司「BEDORE」（現PKSHA Communication）與法律科技公司「MNTSQ」，是典型的成功創業者。

此外，他還擁有「科幻作家」的身分，曾以《Circuit Switcher》獲得第9屆早川SF大賽優秀賞。這種結合「工程師邏輯」與「科幻想像力」的特質，使他能提出超越傳統框架的政策願景。在本次選戰中，當其他在野黨紛紛喊出「消費稅減稅」討好選民時，他堅持不亂開支票，轉而主張透過「PoliMoney」系統實現政治獻金絕對透明化，並提出將資源集中投資於AI等高成長產業，成功與其他政黨做出區隔。

「未來團隊」如何 翻轉傳統選戰？

安野貴博的參政原點始於2024年東京都知事選舉，當時她以無黨籍身分參選，首創在軟體開發平台「GitHub」上公開政見，允許選民像修改程式碼一樣提供意見，並開發「AI安野」與選民進行24小時對話。雖然當時落選，但這種「開放原始碼」的政治實驗震撼了政壇。隨後，他在2024年11月出任東京都數位專責機構「GovTech東京」顧問推動數位化，並於2025年參議院選舉中成功突圍，拿下「未來團隊」的關鍵一席，取得合法的「國政政黨」資格。他也與無所屬參議員尾辻朋實在參議院組成共同會派，強化在國會的運作能量。如今，隨著眾議院11席到手，安野貴博正式將「數位民主」從理念轉化為國會實戰。

與傳統政黨動員不同，「未來團隊」之所以能在此次選戰中展現出驚人的動員力，關鍵在於一群自稱為「開發者」而非單純「支持者」的工程師大軍。這股「網軍」力量源自於安野貴博在2024 年都知事選戰時引入的「GitHub 宣言」——他將競選政見像開源軟體一樣公開，允許任何人提交「Pull Request」（修改建議）。這種將「法律與政策視為程式碼」的邏輯，對於厭倦了抽象口號的技術人員具有致命的吸引力。許多IT從業人員首次感覺到，政治不再是遙不可及的黑箱，而是一個可以透過邏輯除錯與版本控制來優化效能的系統，這使得大量原本對政治冷感的工程師，轉化為該黨最堅實的基層志工、樁腳。

​安野貴博的參政原點始於2024年東京都知事選舉。（取自安野貴博官網）

支持者化身「玩家」 完成任務就能升級積分



這群「數位義勇軍」更將傳統選舉中最耗費人力的「組織戰」進行了徹底的數位化改造。像是他參選東京都知事時，針對全東京數萬個海報張貼點，支持者中的地理資訊專家開發了類似「Ingress」的遊戲化地圖系統，利用Python腳本將選委會提供的類比紙本資料數位化，並結合Google Maps API建立即時戰情儀表板。志工們像玩寶可夢一樣，透過手機領取「任務」去張貼海報並回報進度，讓原本令人絕望的體力活變成了充滿成就感的「多人連線遊戲」。這種由下而上的技術實踐，不僅大幅降低了競選成本，更凝聚了一種「我們正在親手重新編程這個國家」的強烈革命情感，這套系統也在2025年的參議院選舉、以及本次2026年的眾議院選舉中持續進化。

他們的官方網站如同「RPG」遊戲介面，這套名為「Action Board」的系統擁有超過3萬名註冊「玩家」（支持者）。支持者登入後宛如進入遊戲世界，可以領取各種任務賺取積分（Pt）並提升等級。任務內容包羅萬象，從簡單的「訂閱YouTube頻道（50Pt）」、「按讚轉發」，到高難度的「派發傳單（每張50Pt）」、「參與街頭演說（200Pt）」。對於技術人員，甚至還有「在GitHub上提交代碼修改建議（Pull Request）」的專屬任務。系統即時顯示排行榜與活動進度，讓原本孤獨的助選活動變成了充滿成就感的競賽，短短數周內就累積了超過7萬次任務達成紀錄，YouTube影片更創下4000萬次觀看。

這套系統最強大的功能在於「數位化的陸戰」。延續過去的成功經驗，針對傳統選舉最頭痛的海報張貼，安野團隊升級了即時連線的「海報佈告欄地圖」。此次並精準針對選區打擊，志工透過手機領取特定選區（如京都2區、東京26區）的張貼任務，完成後拍照上傳即可獲得積分。這種數據化管理讓團隊能即時監控全日本2400多個看板的張貼進度，達成率高達100%。此外，針對2月適逢日本高中與大學入學考試旺季，安野團隊更利用開放數據開發了獨家的「考生友善地圖」。該地圖標示出所有考場位置，嚴格規範宣傳車經過時必須「靜音」或繞道，避免干擾考生。這種用數據展現同理心的細膩操作，與傳統宣傳車不分場合喧嘩的形象形成強烈對比，贏得了大量考生家長與年輕選民的好感。

他們在本次選舉更發生了一段極為罕見的插曲，凸顯了該黨爆發性的人氣。在競爭激烈的近畿比例代表區（類似台灣的不分區席次），由於「未來團隊」的政黨票得票率超乎預期，按照席次分配規則計算，他們原本應可再獲得更多席次，但因該黨在該區提出的不分區候選人名單過於保守，導致所有列名者「全數當選」後，仍有1個剩餘席次無法填補。

這種「選票多到沒人可派」的狀況，導致未來團隊被迫放棄這個原本到手的議席，依照《公職選舉法》規定，將這1席「讓渡」給得票順位次之的政黨。在本次大選中，僅有未來團隊出現這種現象，這不僅證明了其受歡迎程度已遠遠超過政黨現有的組織規模，也成為本次大選中最具話題性的特例，可說是組織發展速度跟不上民意飆升的最佳寫照。

更多風傳媒報導

