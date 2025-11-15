日少年闖空屋「試膽」發現逾1億現金！竟有人偷拿錢買喪屍煙彈

日圓現鈔示意照。美聯社資料照片



日本沖繩縣一群少年，數個月前相約到空屋進行「試膽大會」，在屋內意外發現超過1億日圓（約2000萬元台幣）現金。部分少年拿走數十萬至上百萬不等的現金花用，甚至有人購買毒品「喪屍煙彈」。事情鬧大後警方已介入調查，以侵入住居及竊盜罪找少年問話。

《琉球新報》15日報導，多名國高中學生於今年5月至6月間舉行「試膽大會」，闖入沖繩本島安靜住宅區的一間空屋，在屋內發現大量鈔票。

少年發現大筆現金的祕密很快就不再是祕密，在同儕間傳開。

案件調查人士透露，一些少年取走屋內現金，不但用於玩樂，甚至有人拿這筆錢去買俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）。

據信涉嫌拿走屋內現金的少年多達數十人，金額從數十萬至上百萬日圓不等。

年紀輕輕的少年突然變得出手闊綽，很快就讓身邊的人起疑。與涉事少年熟稔的人士通報縣警，警方才得知此事並展開偵辦，案件則在近日曝光。目前警方正在訊問少年，釐清被取走的現金金額及用途。

事件曝光後不久，空屋大門今年7月起就被藍色防水布遮蓋，並拉起封鎖線。至今大門仍舊緊閉，並掛著「禁止入內」的標誌。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

