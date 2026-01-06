日島根縣6.2強震！新幹線多路段受影響 氣象廳：1週內需注意震度5強餘震

日本今上午10時18分發生規模6.2強震，島根縣與鳥取縣均觀測到最大震度5強的劇烈搖晃。（翻攝自tenki.jp）

日本今（6日）當地時間上午10時18分發生規模6.2強震，島根縣與鳥取縣均觀測到最大震度5強的劇烈搖晃。日本氣象廳隨即於11時25分召開記者會，地震海嘯監視課課長海老田綾貴指出，震央周邊地區目前地震活動依然活躍，不排除未來1週內可能再次出現最大震度5強的餘震，甚至有發生更強烈震動的風險。

氣象廳特別提醒，由於該區域過去曾有短時間內接連發生規模相近地震的紀錄，民眾務必提高警覺，確保自身安全。

《NHK》報導，這場強震對當地交通造成嚴重衝擊。JR西日本表示，山陽新幹線受到地震停電影響，導致新大阪至博多區間一度全線停駛。目前雖然部分路段已陸續復駛，但岡山至廣島區間仍處於中斷狀態，預計下午1時左右才有望恢復運轉，其餘路段則普遍出現誤點。

根據《NHK》職員在岡山站現場拍攝的影像，地震發生時列車正準備發車，車廂出現明顯橫搖並隨即陷入長達10分鐘的停電，乘客只能在車內等待進一步廣播與安全確認。此外，中國地區的多條地方線路，包含山陰本線、因美線及伯備線等部分路段，目前也因安全考量採取停駛措施。

在災情與能源設施安全方面，松江市消防本部目前雖未接獲建築物倒塌或火災報案，但已收到數起民眾受傷的通報，相關傷勢與具體情況仍在查證中。

與此同時，內閣官房副長官木原誠二在記者會上重申，政府對核能安全高度重視，並針對中部電力公司涉嫌低估濱岡核電廠「基準地震動」的疑雲提出嚴厲批評，認為此舉已動搖國民對核電安全的信任。氣象廳強調，雖然本次地震並無引發海嘯的風險，但餘震仍接連不斷，提醒當地居民持續保持警戒，以應對可能的突發狀況。

