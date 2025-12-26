日工廠隨機砍人！至少14人受傷 兇嫌闖入亂砍、潑灑不明液體

國際中心／游舒婷報導

12月26日下午，日本靜岡縣三島市的工廠發生一起持刀傷人事件，位於三島市南二日町的「橫濱橡膠三島工廠」內，疑似有不明人士持刀行兇，截至目前為止至少有14人受傷送醫，現場還有不明液體，嫌犯因殺人未遂嫌疑遭到逮捕，警方已介入調查。

日本靜岡縣三島市工廠發生攻擊事件。（示意圖／翻攝自Pixabay）

據了解，26日日本時間下午約4時30分，消防單位接獲通報指出，工廠內有5至6人遭人持刀刺傷，現場還被潑灑不明噴霧液體，嫌犯被警方當場制伏。

富士山南東消防本部三島消防署表示，目前已確認至少14人受傷，其中6人身上有疑似刀傷，全數傷者意識清楚，暫無生命危險。由於事件發生在工廠內部，受傷者被認為皆為工廠相關人員，警方目前已經將現場封鎖，正針對犯案動機、事發經過及是否有其他共犯等細節進行調查。

