日帥哥放射師變狼醫！騙18歲女高中生脫光照X光被捕

（記者周德瑄／綜合報導）日本千葉縣驚傳放射科狼醫假借醫護名義對女高中生伸出魔爪。東京齒科大學市川綜合醫院的29歲診療放射線技師小澤拓海，涉嫌於2025年12月10日對住院中的18歲女高中生誆稱要拍攝X光影像，並在病房內要求對方脫衣，隨後更在同日下午二度入房要求脫光。目前小澤拓海已被警方逮捕並坦承犯案，案件曝光後引發社會震驚。

圖／日本一名29歲診療放射線技師小澤拓海涉嫌對女高中生行侵害之實遭逮捕。（翻攝自YouTube@fnnp-hs7mr）

根據日媒報導，這起離譜事件發生在去年12月，當時任職於醫院的小澤拓海，利用職務之便鎖定一名住院的女高中生。他在12月10日上午宣稱要拍攝上半身X光，藉此誘騙女學生脫掉衣物，沒想到他得逞後色心大發，下午又故技重施，以拍攝腹部影像為由，二度闖入病房要求被害人脫光。

警方介入調查後，小澤拓海對所有犯行供認不諱，坦承確實以照X光的名義逼迫受害者。針對犯案動機，他竟然聲稱是因為對未來的生活感到不安，加上工作壓力累積，才會做出這種脫序行為。目前警方正進一步擴大調查，確認是否有其他受害者在醫院內遭遇類似侵害。

