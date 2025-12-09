日常交通習慣大轉變 德國如何讓步行、大眾運輸比開車更吸引人？

今年最新出爐的德國交通調查報告（Mobility in Germany）顯示，長期居主導地位的汽車使用率明顯下降，騎自行車或步行的里程數則是大幅增加，創下歷史新高。

在全歐盟致力節能減碳的當下，作為歐洲最大經濟體的德國，早在2021年就通過《國家自行車交通計劃3.0》，喊出「2030年全國每日平均騎行里程數要比2017年多出一倍」的目標，並且自2002年開始大力投入人行道基礎建設。

具體成果顯現在由德國交通部主導的Mobility in Germany報告中，這項調查在2023年4月到2024年7月期間訪問了超過21.8萬戶家庭與約42萬人。報告顯示，德國人的日常交通行為呈現「更少開車、更常步行與騎自行車」的長期趨勢，在城市地區尤其顯著。

更多德國人騎自行車、選擇步行

2023年，德國人的總移動里程數比2017年減少了7%，主要是因為使用私人汽車的每日里程數下降，比2017年足足減少了2億公里。相對的，步行與騎自行車的里程數則呈現大幅成長：每日步行1.14億公里，自行車行駛1.18億公里，均創下歷史新高。

其中，電動自行車無疑是自行車交通成長的主要推力，在自行車里程數中，電動車占了近三分之一。而德國自行車持有數也從2017年的7500萬輛，增加到2023年的8000輛，其中高達四分之一是電動自行車。

從交通方式的比例，也能看出汽車與步行此消彼長的趨勢。2023年，自行開車占全國交通運具的53% ，較2017年下降5個百分點，是這份調查歷年來的最低占比。而步行則迎來顯著的復興，占比從2017年的22%，躍升至26%。公共交通占比則從10%增加至11%。

報告指出，政府在推出全國通用的月票（Deutschlandticket）後，顯著提高了大眾運輸的使用率，擺脫疫情造成的客流量下降。在都會區，搭乘大眾交通工具的乘客有40%使用月票，在鄉村地區也有四分之一。「這些正面影響證實，月票對於德國推動更永續、更有效率的交通運輸，有其重要性，」報告指出。

「比起2017年，德國人開車的比例下降了，在城市尤其明顯，」德國交通政策發言人穆勒-格爾納（Michael Müller-Görnert）表示，在漢堡與柏林，汽車使用率持續下降，搭乘公車、火車或步行、騎自行車的比例則在上升。

城鄉差異仍待克服

從報告中也可以發現，德國在邁向永續交通的路上仍有不小城鄉差距。在大都市，居民步行的比例高達31%，幾乎與汽車（ 33%）不分上下，自行車則占15%、公共運輸占21%，也遠高於平均值的11%。

然而在小鄉村，步行比例僅占22%，騎自行車與搭乘大眾交通工具，更只有個位數的6%與7%，而汽車則是壓倒性的65%。「在鄉村地區，汽車對所有道路使用者而言，仍是不可或缺，」報告指出，有超過九成居住在非城市地區的家庭表示，家中至少擁有一輛汽車。

原因在於，公共運輸覆蓋範圍有限，便利性不足。許多鄉村居民表示大眾運輸路網不夠緊密，班次也不固定。事實上，綠色和平組織的報告發現，雖然大城市中超過78%居民享受便捷的大眾交通工具，但在人口稀少的鄉村地區，這比例只有11%，超過一半的居民無法使用公共運輸。

解決之道在於引入多種替代汽車的交通方式，並加以整合，讓使用者能利用多種交通完成旅程。例如，完善的區域鐵路加上當地傳統的大眾交通服務，輔以發達的自行車道路網、汽車共享服務，與停車轉乘等配套服務。「要讓這些交通方案在可及性、可靠性、可用性、速度與安全方面都與開車出門相當，或至少縮小差距，」報告作者指出。