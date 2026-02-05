日常即風景 看見台灣感性

2025年韓國首爾書展以「台灣感性」作為主題國關鍵詞，引發日韓讀者與文化觀察者的高度關注。究竟什麼是「台灣感性」？《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》邀請二十一位作家，從不同的生活切面出發，策劃者王聰威在序言中坦言，「我以為我很懂台灣，結果是看了這些文章之後，才發現自己其實是閉著眼睛在生活。」

近年來，「台灣感性」風潮成為社群與影像中頻繁出現的關鍵字。國外藝人在台拍攝婚紗、MV、宣傳照，早餐店紅椅、鐵窗花、街角招牌與塑膠袋，在鏡頭與標籤的指認下，被重新觀看、重新命名，逐漸成為一種被模仿、被嚮往的風格。彷彿只要加上「台灣感性」，影像便自帶一層柔軟的濾鏡。

當「台灣感性」成為一種被廣泛使用的標籤，我們究竟在「感性」什麼？聯經出版的《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》，正是在這樣的疑問之中誕生。書中邀集水瓶子、古乃方、包子逸、老屋顏工作室、言叔夏、李清志、林楷倫、范欽慧、陳允元、陳栢青、曼努、盛浩偉、郭銘哲、馮國瑄、楊子興、廖小子、劉書甫、潘家欣、盧建彰、騷夏、蘇凌等21位作家，以21個關鍵詞為起點，從生活最貼近的層面出發，書寫那些長久存在於日常之中、卻始終未被好好命名的感受。

「台灣感性」透過文字，從器物、顏料、寺廟、裝飾、氣味與記憶等不同切面，緩慢靠近生活本身。那些原本被視而不見的生活經驗，透過他者的目光被點亮，也促使讀者重新回頭，檢視自己與這片土地的關係。

聯經出版指出，《台灣感性》不只是回應外界對台灣的想像，更讓讀者重新看見那些可以被觸摸、被捧在手心裡的庶民日常，也在閱讀之中，慢慢辨認出屬於自己的感性來源。