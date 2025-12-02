日常小動作出現困難？握力減弱可能暗示腎臟、情緒與肌力問題

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

提拿物品、開瓶蓋、打掃家務等日常生活動作，都仰賴握力的支撐。近年來，「握力」已不只是單純的力量測量，而成為評估身體功能與健康狀態的重要指標，尤其對高齡族群更具意義。

董氏基金會引述一篇2025年3月發表於《老化臨床與實驗研究》的研究指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎以及日常活動困難，都與握力衰弱有關。該研究追蹤自2015至2022年間來自12個歐洲國家的17,698名50歲以上老年人，發現血漿胱抑素C與總膽固醇比值愈高，出現低握力的風險愈大，且發生時間更早；年齡增長、男性、過高BMI、憂鬱症及阿茲海默症，也會增加握力衰弱風險。研究顯示，握力低下與日常活動能力如爬樓梯、穿衣及從椅子起身等動作密切相關。

國立屏東科技大學徐錦興教授指出，人體機能老化呈現斷崖式下降，40歲、60歲與75歲是三個明顯衰退時期。世界衛生組織2019年的高齡整合照護指南(ICOPE)建議，以長者功能為核心，從認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱6項全面評估老化狀態。握力下降可能與營養不良、社交減少有關，進而影響認知及視聽功能。他提醒，不應默默接受「老了沒力」的想法，可透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢。徐教授建議善用居家周邊運動場域或銀髮健身俱樂部，設定長期運動目標，讓身體活動更有意義。

董氏基金會葉雅馨主任則強調，握力不只是肌肉問題，也反映心理健康。早期憂鬱常造成興趣缺缺、運動減少，進而導致肌肉量下降、行動不便，形成惡性循環。葉主任建議，可先從情緒穩定著手，搭配運動改善身心健康，即使是床上簡單舉腳動作，也能有效刺激肌群，促進血清素與腦內啡分泌，改善情緒與活力。

葉雅馨提醒，胱抑素C偏高除了可能影響腎臟功能，也可能影響肌肉與握力。慢性疾病存在時，容易導致情緒低落與生活滿意度下降。民眾若出現情緒持續低落、胸悶、食慾不振、行動或社交能力下降、經常疲倦或覺得生活無意義等症狀持續兩週以上，應及早透過專業評估與醫療協助。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

