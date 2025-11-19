日常生活「三害」不離手 48歲男喉嚨怪怪已是癌、食道切光光 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

日常生活「三害」不離手，下場嚴重！48歲的張先生長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，今年初開始感覺喉嚨有異物感，吞嚥不順，本來以為只是發炎，沒想到就醫檢查卻發現下咽部有腫瘤，進一步胃鏡檢查又在食道中、下段發現癌變，經切片確診為「鱗狀細胞癌」，並已合併淋巴轉移，為第三期食道癌合併第四期下咽癌，必須全食道切除。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，幸運的是，經過化療、放療與免疫治療後，張先生食道、下咽部腫瘤明顯縮小，再透過胸腔鏡、腹腔鏡執行微創次全食道切除手術，並以胃管與頸部食道縫合進行重建，手術後僅需定期藥物治療追蹤。

廣告 廣告

人體的食道長約25至30公分，上連咽喉、下接胃部，外層為肌肉，內層覆有鱗狀上皮細胞。

洪嘉聰指出，食道癌分為腺癌與鱗狀細胞癌兩種，前者與胃食道逆流相關，常發生於下段或胃交界處；鱗狀細胞癌則多見於食道中段，由刺激性物質引起細胞病變，且因食道與下咽位置相近，有約5%機率合併發生癌症。

洪嘉聰說，因食道缺乏疼痛神經，初期多無症狀，但隨腫瘤擴大，可能出現吞嚥困難、喉嚨異物感、聲音沙啞或體重下降，若未予以治療恐侵犯周邊器官或淋巴。根據臨床數據，食道癌第一期五年存活率可達七至九成，第二期約四至六成，第三期降至二至四成，第四期低於5%，早期發現是治療關鍵。

喉嚨不適應儘快就醫！洪嘉聰提醒，預防重於治療，民眾應避免菸、酒、檳榔，少吃煙燻、香腸等加工食品與過熱湯品，減少長期刺激，降低罹患食道癌風險。

照片來源：台北慈濟醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

衛福部消滅「直美醫師」！ 明年起沒2年PGY不准做醫美、溯及既往

台中、新北也吃到毒蛋 石崇良喊「一顆都不准上市」全台擴大檢驗

【文章轉載請註明出處】