日常用油需謹慎！「1種油」恐活化癌細胞增長 醫教3招：吃對比吃少更重要
最新研究揭露，日常飲食中常見的Omega-6脂肪酸若攝取過量，可能會加速侵略性極高的「三陰性乳癌」腫瘤生長。腎臟科醫師江守山提醒民眾，日常挑選與使用食用油不能掉以輕心；營養師也補充不同脂肪酸的特性，並提出烹調建議，希望能協助國人抗發炎，降低癌症風險。
過量Omega-6活化癌細胞生長途徑
江守山日前在臉書發文表示，Omega-6脂肪酸是人體必需營養，來源包括堅果、雞蛋與多數日常使用的食用油（但苦茶油、橄欖油、堅果油不屬於此類）。然而 現代人攝取量普遍過多。
美國威爾康奈爾醫學院進行的動物研究發現，Omega-6中的「亞麻油酸」會與三陰性乳癌常見的FABP5蛋白結合，啟動癌細胞增生路徑。
研究團隊讓實驗小鼠大量攝取亞麻油酸後，發現小鼠的FABP5蛋白顯著增加，腫瘤生長也更快。三陰性乳癌因缺乏常見的荷爾蒙受體與HER2，使可使用的標靶藥物有限，被視為臨床上最棘手的乳癌類型之一。
江守山指出，自1950年代起，富含Omega-6的種子油（如大豆油）大量運用於油炸與加工食品中，使民眾攝取量遠超身體需求。他推測，這或許與二戰後癌症發生率逐年升高有一定關聯。
如何安全用油？醫給3點建議
基因醫師張家銘也曾在臉書發文給出用油建議：
維持三種脂肪酸的黃金比例，張家銘表示，最健康的策略不是只攝取單一脂肪，而是維持3種脂肪酸的黃金比例，Omega-6 :Omega-3理想為4:1以下。建議每週攝取2次深海魚（補足Omega-3）、選用橄欖油或酪梨油（增加Omega-9）、避免使用加工種子油（降低Omega-6）來達到真正的Omega平衡。
2歲以下的嬰兒需要較高脂肪來支持發育，但2歲以上就該建立健康的油脂攝取方式。吃太多反式脂肪、飽和脂肪，不只會導致肥胖，還可能提早出現動脈硬化。研究顯示，童年時期的膽固醇偏高，未來變成高風險族群的機率大大上升。
教孩子用橄欖油煮菜、吃堅果取代零食，是送給他們未來健康的最好投資。
張家銘提醒，吃油不是錯，而是沒有選對用油，只要清楚什麼是「值得吃的油」，什麼是「該遠離的油」，長期下來就可以改善健康，他呼籲民眾，打開廚房櫃子，重新認識家裡的每一瓶油。從選擇橄欖油、少吃餅乾泡麵、愛上吃魚開始。吃油，吃對，比吃少更重要。
更多鏡週刊報導
淡水6.6萬戶停水72小時！全面復水仍沒水 洪孟楷提3點要求台水強化支援
成語蕎奶貼范少勳廁所激戰！假帳圍攻「人家都結婚了」 本人親回擊
美軍何種情境下派兵協防台灣？ 蕭美琴曝關鍵：盡一切努力防「假設性情境」發生
其他人也在看
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 13
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 2 小時前 ・ 1
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 15
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 42
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」造咖 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
8萬人研究證實！富含「類黃酮食物」讓虛弱風險降15%
澳洲一項歷時24年、涵蓋8萬多人的大型研究顯示，多吃莓果、洋蔥等富含類黃酮的食物，不僅能保護心血管、降低發炎反應，還能對抗老化導致的身體機能下降，尤其對女性效果更為顯著。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 1
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 76
研究證實「維生素D吃4年」 可延緩老化3年、保護DNA
醫師江守山分享最新研究顯示，每天服用維生素D及Omega-3脂肪酸補充劑，持續4年可延緩生物老化3年。研究追蹤1054名50歲以上受試者的端粒健康狀況，發現維生素D能有效保護染色體末端的端粒，減緩老化速度。中天新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話