日常行為恐引發腦炎！醫生曝6大常見原因 挖鼻孔、亂擠痘在列

大腦被堅固的顱骨和血腦屏障保護著，當細菌、病毒或其他病原體突破這些防線，就可能會引起腦膜炎、腦炎等嚴重腦部感染。示意圖／翻攝自Pixabay

大腦是人體重要器官之一，若有損傷恐會大大影響未來人生，然而人們日常生活中的一些行為，很可能讓細菌、病毒或病原體有可趁之機，侵入腦部引發腦膜炎、腦炎等嚴重腦部感染。精神外科主治醫師陳品元就整理了6大常見腦部感染原因，赫見挖鼻孔、擠痘痘也在當中。

陳品元醫師表示，大腦被堅固的顱骨和血腦屏障保護著，當細菌、病毒或其他病原體突破這些防線，就可能會引起腦膜炎、腦炎等嚴重腦部感染的發炎反應。醫師也整理了6大常見腦部感染的原因，並呼籲民眾有任何不適，都要及早尋求專業處置，不要自行解決。

經常挖鼻孔的危險習慣：

鼻腔內佈滿微血管和神經，通往大腦的距離很近。當你用不乾淨的手指或尖銳物品挖鼻孔時，可能造成鼻黏膜破損、流鼻血，讓細菌有機會侵入。

亂擠痘痘特別是危險三角區：

臉部的「危險三角區」是指鼻子和嘴角連線形成的區域，這個區域的血管直通大腦。如果你亂擠這個區域的痘痘、粉刺，細菌可能順著血管逆行進入顱內，引發海綿竇血栓或腦膿瘍。

拔牙或牙科手術後的感染風險：

口腔內有大量細菌，當進行拔牙、植牙、根管治療等牙科手術時，如果病患傷口照護不當或本身免疫力較差，細菌可能進入血液循環，隨著血流到達大腦。醫師指出，特別是在有心臟瓣膜問題或免疫力低下的患者身上風險更高，提醒病患在牙科手術後務必遵守醫師指示，按時服用抗生素、保持口腔清潔、避免用力漱口或吐口水，如果出現持續發燒、劇烈頭痛或意識改變，要立即就醫檢查。

頭部外傷：

頭部受到撞擊、骨折或穿刺傷時，可能讓細菌直接進入顱內。車禍、跌倒、運動傷害都可能造成開放性頭部外傷。醫師建議，此時要立即就醫清創和預防性使用抗生素。

耳鼻喉感染延誤治療：

中耳炎、鼻竇炎如果沒有妥善治療，細菌可能向內擴散到腦部。醫師提醒，特別是慢性中耳炎反覆發作、鼻竇炎持續超過3個月未改善，都要提高警覺。

免疫力低下或慢性疾病：

免疫系統是身體對抗感染的防線，當免疫力下降時，腦部感染風險大增。糖尿病患者血糖控制不佳、愛滋病患者、正在接受化療的癌症病人、長期使用類固醇或免疫抑制劑的人，都是高危險群。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

寒流別鐵齒！零下20度街頭「男子血管當街破裂」…警一句話成警世金句

網紅8年砸3574萬整成「翻版范冰冰」被騙婚！富二代老公「裸身緊貼男子照」瘋傳

驚！老司機騎車疑邊看手機慘摔 手機沒壞還連播情色片