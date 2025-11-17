「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
記者鄭玉如／台北報導
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。
廖繼鼎在YouTube頻道發布影片表示，他常被患者問「我不抽菸、不喝酒，也吃得很清淡，為什麼還會得癌症？」而癌細胞大多是被日常習慣養出來的。門診一名40歲男工程師，每天外食、喝手搖飲、熬夜加班，健檢發現罹患早期大腸癌，得知後說「他到底做錯什麼？」預防癌症應從生活、飲食下手，而非等生病才搶救。
廖繼鼎分享4種癌細胞最喜歡的養分，首先是「糖毒」，如含糖飲料、白麵條、甜麵包，許多人認為，癌細胞愛吃糖，只要戒糖就不會罹癌，事實並非如此，適量攝取糖才有能量，問題不在於糖，而是種類與份量，應盡量避免高糖、高升糖指數的食物。
廖繼鼎解釋，過量攝取高糖、高升糖指數食物，導致血糖上升，胰臟狂分泌胰島素，使身體細胞的生長訊號IGF1（幫助細胞修復、成長）太活躍，若飲食不正常，會讓它過度分泌，不穩定細胞更容易出問題，增加癌變風險，而過量糖分的環境，讓癌細胞更容易生長。
再來是「油毒」，例如反式脂肪、人造奶油，若經常攝取炸雞、甜甜圈、餅乾、加工肉品（香腸、培根），這些油會在體內被氧化，產生自由基，久了造成細胞容易突變 ，建議少吃加工肉品，選好油脂如橄欖油、堅果油，或多吃鯖魚、沙丁魚，降低食用炸物的頻率。
還有「氧化毒」，長期處於熬夜、壓力大、抽菸的狀態，會產生大量自由基，也叫做活性氧，不斷攻擊細胞、破壞DNA，導致身體「生鏽」。若想避免氧化毒，首先是戒菸，還要養成規律運動的習慣，能夠消耗運動荷爾蒙，排出多餘的活性氧，並與人多社交，有助於排毒。
最後是「腸毒」，腸道又被稱為第二大腦，飲食方面愛吃肉，且少菜多油，恐造成腸道菌相失衡，免疫力隨之下降，增加癌症風險。建議多吃發酵食物，例如優格、納豆、味噌，還有富含膳食纖維的食物，例如蔬菜、海藻、菇類，以及含有寡糖的香蕉與洋蔥，幫助腸道好菌增長，因為養好菌等於增強免疫力。
