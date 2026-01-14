日幣匯率甜甜價再現 5萬台幣現省一張迪士尼門票

日圓兌換美元跌破159元關卡，創下一年半來新低。

日圓匯價連日重貶，兌換美元跌破159元關卡，創下一年半來新低。即便新台幣兌美元走貶，但日圓兌新台幣換匯價仍創了近兩個月低點，民眾換匯更為划算。以兌換新台幣5萬元計算，相較去年10月，現在可多出約9740日圓，相當於省下一張東京迪士尼門票。(請聽AI報導)

日本政局傳出變動，首相高市早苗打算解散眾議院、提前舉行大選，市場擔心擴張性財政政策帶來不確定性，日圓應聲走貶。外匯專家李其展在臉書發文指出，日圓是否會進一步貶破160關卡，還須要觀察日本政府是否採取實質干預措施。如果官方沒有明顯出手阻貶，不排除日圓下探162價位的可能性。他提醒，近期有操作外匯部位的投資人，需要留意國際數據變化與日方政策動向。

實際換匯方面，台灣銀行日圓現鈔賣出價今天早盤來到0.2022元，創下近兩個月新低，前一次低點是去年11月20號的0.2017元。

如果跟去年10月1號的0.2105元高點相比，以兌換新台幣5萬元計算，足足多出約9740日圓，相當於省下一張東京迪士尼門票，也讓不少計畫去日本旅遊的民眾感覺撿到便宜。(楊清緣編輯，AI播報)