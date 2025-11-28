「日幣有機會更便宜！」財經作家詳解日圓走勢，1比5不再是夢幻價？

日本首相高市早苗上任不久，中國駐大阪總領事薛劍針對其於眾議院答詢中提及「台灣有事」，發表震驚國際的「斬首論」，而後中日衝突越演越烈，中國更對日本祭出「禁遊令」等各類文攻武嚇。然而，由於少了陸客、日圓（日幣）持續「甜甜價」，加之日本原本就是許多台灣人出國首選，因此不少民眾正計畫赴日旅遊。臉書財經粉專「股人阿勳」今（28）日針對日圓後續走勢進行分析。

如今1元台幣可換5元日圓已非「驚喜」，股人阿勳在臉書指出，​日本一直都是台灣人出國旅遊的首選地點，因此日圓兌台幣匯率一直都關注焦點，日圓近期創下9個月新低。至於日圓之所以便宜則有幾點原因。一是長年寬鬆政策，自1990年代泡沫經濟後，日本面臨長期經濟成長停滯與通縮風險，日本銀行（BOJ）維持接近零利率甚至負利率政策超過20年，以刺激內需和通膨，這是「遠因」。

再者，股人阿勳指出，美日利差擴大，近年美國聯準會（Fed）為壓制通膨積極升息，政策利率（5.5%）與日本僅0.5%左右利率差異巨大，資金流向美元資產，壓抑日圓需求；而日本央行態度偏「鴿派」，對膨維持觀望，市場預估2025年底前升息機率僅約4成，造就短線日圓易貶難升。在政府立場上，高市早苗仍偏好「安倍經濟學」與寬鬆財政政策，市場缺乏買進日圓誘因。此外，他也點出，因低利率，日本套利交易盛行，日圓成為「套利交易」（carry trade）工具，投資人貸入日圓資金轉投高息資產，增加賣壓。

最後一點，股人阿勳提到，日本政府推動積極財政與龐大赤字，加深市場對日本政府債務的疑慮，進一步拖累日圓。他指出，日圓貶值雖有利日本出口企業，但不利於進口商品成本、通膨壓力、民生物價，同時也加劇日本國內對政策的不滿。而對此官員雖釋出「密切關注」訊號，但尚未有大規模直接干預。他總結，因此，短期來看，日圓仍處於不易止貶的結構，「簡單來說，日幣還有機會更便宜，至少不會變貴。」

