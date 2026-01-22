日幣甜甜價要快換？達人搖頭「1類人不需要」 2招補回匯差

生活中心／朱祖儀報導

日圓近來不斷貶值，不少民眾趁低點搶換日幣，計畫到日本旅遊。但日本旅遊達人林氏璧表示，如果只是偶爾去一次日本，不用特別先買日幣，其實只要靠回饋高的信用卡及優惠券，就可以補足匯差。

有人提問，如果明年要去日本旅遊，和投資無關，是否要趁現在買日幣？林氏璧在臉書回應，「如果你只是偶爾去一次日本，不用。沒有差那一點。」

林氏璧舉例稱，現在日幣匯率約0.2，明年匯率若跌至第一次東京奧運該年匯率0.1964，以日本5天4夜旅遊帶20萬日幣來算，只差720元台幣，相差1.8%。即使以明治維新時期大政奉還該年0.1867來看，也只差2660元，「這很高嗎？你選一張回饋高的信用卡+優惠券就可以補回來了。」

林氏璧表示，也有人擔心之後日幣是否上漲，沒有便宜的日幣可以換？但他認為，一樣可以用信用卡回饋加上優惠券補回匯差，「你偶爾去一次日本，根本不用換太多日幣，換多了也沒地方用。」

林氏璧認為，如果只是偶爾去日本玩，不用搶換便宜日幣。（示意圖／資料照）

至於是否要開日幣帳戶，見日幣低就換或是用日幣雙幣卡？林氏璧認為，這是把去日本當走廚房的人才需要注意的事情，直言「不要整天看新聞在報日幣甜甜價，你就手癢想換。那和你無關。除非你是要去日本買房子在準備頭期款。」

