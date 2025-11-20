日幣破0.2甜甜價 普發1萬元「梭哈」換5萬

日幣持續貶值，民眾若將普發現金一萬元全數換成日幣，目前可兌換超過5萬日圓，成為遊日的絕佳時機。多位旅遊達人表示，現階段赴日旅遊具多重優勢，除了匯率創新低外，因陸客減少，日本住宿價格大幅降低，加上機票價格也降至萬元左右，使旅遊成本更為親民。有達人更分享存了9張西瓜卡的經驗，若存滿上限可達18萬日圓，為日本旅遊做好準備。

普發現金1萬換日幣5萬。（圖／TVBS）

日幣匯率創新低，民眾若將普發現金一萬元全數兌換成日幣，不只能換到5萬日圓，還能多出226日圓。旅遊達人林氏璧在社群媒體分享表示，「日本有事，日幣有低」，並指出日幣匯率已跌破0.2，降至0.1991的水準。這樣的匯率對計畫赴日旅遊的民眾來說，無疑是一大利多。

除了匯率優勢外，旅遊作家943分享，由於大陸遊客數量減少，日本多家飯店價格「跳水半價」，特別是在大阪等大城市。943建議民眾可以將普發的一萬元用來購買機票，因為目前許多日本來回機票含稅價格約在一萬元左右，相當划算。

另一位旅遊達人蓋瑞哥也分享他被網路銀行通知日幣匯率已達0.1996元的經驗，並提到自己已經準備了9張西瓜卡，每張最多可存2萬日圓，總共能存18萬日圓，為未來的日本旅行做好充分準備。

關於旅遊時機，943表示，雖然可能來不及欣賞入秋紅葉，但民眾仍可留意特價的冷門時段，或是考慮前往可能會下雪的北海道、東北，以及九州或四國等地區，尋找便宜的旅遊方案。

然而，也有部分旅客持不同看法，認為雖然匯率下跌，但日本物價持續上漲，實際旅遊支出可能並未大幅減少。對於小額換匯，這些旅客表示能省一點是一點，但整體效益有限。

