日幣貶值別急著搶！達人曝「1類人免換」靠2物補匯差

日幣連續貶了四個月，本（1）月9日日圓兌美元更是一度貶到158價位，創下一年新低，美國銀行更預測，在3月份前，可能來到160日圓兌1美元價位。由於日圓兌台幣匯率，近期也維持在0.20，不少台灣人超心動，想多換點日幣，但日本旅遊達人林氏璧則有不同看法，認為如果只是偶爾飛日本，其實不用特別買，只需靠「這2小物」就可以把匯差補回來。

需要囤日幣嗎？達人全說了

日本旅遊達人林氏璧21日透過臉書粉專發文，透露有人提問「完全跟投資沒有關係，但我明年想去日本玩，我要現在先買日幣嗎？」他則回「如果你只是偶而去一次日本，不用。沒有差那一點」，並以5天4夜的旅行舉例，預估準備20萬日幣，表示「這應該已經多算了，多半費用應該可以用信用卡」，透露現在日幣大概0.2，「假設明年匯率跌到第一次東京奧運那年0.1964，換20萬日幣（4萬台幣），就只差720台幣而已，差1.8％」。

近期日幣兌台幣匯率維持在0.20左右。（圖／民視新聞）





日幣漲起來怎辦？刷卡回饋＋優惠券補貼匯差

林氏璧甚至以明治維新時期大政奉那年的0.1867舉例，認為「其實也只差2660台幣，差6.65％。這很高嗎？你選一張回饋高的信用卡＋使用優惠券就可以補回來了」。至於日幣會跌到哪裡？他則表示「你不要問我，你要去問早苗」，坦言雖然有些人是擔心日幣之後漲起來，可能未來沒有便宜的日幣換，但他則依舊認為「你選一張回饋高的信用卡＋使用優惠券就可以補回來了」。

林氏璧認為「你選一張回饋高的信用卡＋使用優惠券就可以補回來了」。（圖／民視新聞）





甜甜價與你無相關！達人喊話勿盲目跟進

林氏璧認為，若是偶爾去一次日本，「根本不用換太多日幣，換多了也沒地方用」，強調「開日幣帳戶，見日幣低就換，用日幣雙幣卡， 手癢就儲值一下手機裡的Suica交通卡，都是像我們這樣把去日本當走廚房的人，才需要做的事情。不要整天看新聞在報日幣甜甜價，你就手癢想換。那和你無關。除非你是要去日本買房子在準備頭期款」。



