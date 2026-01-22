日幣跌要立刻換嗎？專家給答案：沒差那一點 2招就補回匯差

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

近期日圓匯率貶勢持續，不少計畫赴日旅遊民眾都會猶豫「要不要先換日幣？」對此，旅遊部落客林氏璧在臉書粉專「 日本自助旅遊中毒者 」發文，以問答方式指出，「你偶爾去一次日本，根本不用換太多日幣，換多了也沒地方用。」貼文曝光後，引起網友熱議。

近期日圓匯率貶勢持續，不少計畫赴日旅遊民眾都會猶豫「要不要先換日幣？」（示意圖／Unsplash）

林氏璧分析，以一般5天4夜行程估算，準備20萬日圓現金已相當充裕，多數消費其實信用卡支付即可。即便以目前約0.2的匯率計算，假設未來日圓跌回第一次東京奧運時的0.1964，換20萬日圓也僅差約720元新台幣，差距不到2%，就算極端假設跌至更低的0.1867，實際差額也僅約2660元，約6.6%。

他也笑稱，「如果是擔心日幣會不會漲起來， 之後會不會沒有便宜的日幣換了？」只要選一張回饋高的信用卡搭配優惠券使用，就可以補回來了。至於開設日幣帳戶、使用雙幣卡或趁低點儲值Suica交通卡等作法，林氏璧認為，那是「把日本當走廚房」的常客才需要考慮的事情。最後他也補充，除非是打算在日本買房、準備頭期款，否則一般旅客真的不用為了匯率過度焦慮。

對此，不少網友紛紛在留言區表示：「現在很多地方都刷卡，用到現金的地方越來越少了」、「換了很多日幣現金後才會發覺最花錢的機票跟住宿早就花掉了」、「現金應該是給會去神社買御守或是喜歡扭蛋的人，日幣低就可以加減換」、「精闢！精闢！精闢啊！」

