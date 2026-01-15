日幣跌跌不休！ 美財長喊話日本央行採取穩健貨幣政策

美國財政部長貝森特敦促日本央行要採取「穩健」的貨幣政策，以因應匯率過度波動。

日圓匯率跌跌不休，引發美日兩國財長一致憂慮。美國財政部長貝森特敦促日本央行要採取「穩健」的貨幣政策，以因應過度的匯率波動。（葉柏毅報導）

美國財政部在14日星期三發表聲明指出，美國財政部長貝森特，在12日星期一，與日本財務大臣片山皋月會面，並且在會談中指出，過度的匯率波動，本質上並不可取，同時強調貨幣政策在制定與對外溝通上，必須保持穩健。

報導指出，貝森特在發表相關言論之際，市場正高度關注日圓走勢。日圓在本週稍早，曾經一度跌到18個月以來的新低，市場紛紛揣測，日本政府是否可能出手干預匯市。

報導說，貝森特多次表態，認為日圓匯率疲弱問題，可以透過日本央行加快升息步伐來改善。去年10月，貝森特曾經呼籲日本政府，允許日本央行提高利率，以避免日圓過度下跌。外界也批評日圓升息步調偏向緩慢。批評者指出，雖然弱勢日圓有助出口，但是進口成本上升，則會進一步推高民眾的生活負擔。