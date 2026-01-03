一日店長活動缺席！邊荷律父親辭世急返韓國：目前仍處極度慌亂與悲痛中
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律的父親，今（3）日傳出辭世，邊荷律在社群發文證實，透露目前仍在極度慌亂與悲痛之中，「待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。」
邊荷律昨天抵台，原定今天要到台中心濃進口水果店擔任一日店長，沒想到Passion Sisters的IG中午時突然宣布邊荷律因家裡有重大事故，由短今和怡琪擔任一日店長，並透露她是在到了高鐵台中站時，接到電話得知家中意外事故，身心狀況無法負荷，已緊急回韓國。
邊荷律之後也在IG發文證實，今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛，「對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」她透露，目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。
邊荷律表示，待心情稍微平復後，一定會再親自向大家致意。「也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。再次感謝大家的體諒與陪伴。」
