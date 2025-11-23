日建設計七期鉅作 梁德煌：《寶璽天睿》獲好評 《寶璽天讚》不設樣品屋

寶璽機構公開發表與日本第一、全球前三大建築設計集團日建設計（NIKKEN SEKKEI）合作的超高層住宅新案《寶璽天讚》。 圖：唐復年／攝

[Newtalk新聞] 寶璽機構日前公開與日本第一、全球前三大建築設計集團日建設計（NIKKEN SEKKEI）合作的超高層住宅新案《寶璽天讚》，此案為日建設計在台灣首座超高層住宅作品。寶璽機構創辦人梁德煌自豪的說，這是公司在推出《寶璽天睿》後，再度端出百坪以上的頂級住宅，不設銷售中心、不設樣品屋，因為《寶璽天睿》備受好評，就是最好的證明。

在這場發表會上，NIKKEN SEKKEI 設計總監齊藤哲也與寶璽機構創辦人梁德煌共同出席，說明寶璽天讚的建築規劃與設計理念。齊藤哲也以「城市記憶的延伸」形容這次合作，強調《寶璽天讚》將以國際級美學與工程規格，重新定義台中七期的天際線。

寶璽機構創辦人梁德煌在發表會上娓娓道來，自己民國 65 年退伍後進入新光集團營建部門當銷售員時，是如何突破各種困難創造佳績，再一步步從代銷走進營建，蓋商業大樓、全台中第一座飯店式管理的住宅大樓，寶璽建設 40 年來始終堅持以建築對話城市，並以嚴謹工法與可長可久的價值作為核心哲學。他表示，「我們希望讓建築成為城市文明的一部分，而不是追逐浮誇的表象，真正的豪宅應該要經得起時間驗證，而非追逐短期的市場話題和趨勢。」

梁德煌說，寶璽機構自創立以來，以「建築是生活容器」為核心理念，從結構安全、空間比例到環境美學皆採最嚴格標準。憑藉一貫的低調堅實風格，寶璽在台中豪宅市場長年維持穩固地位，包括寶璽公園爵邸、寶璽高第、寶璽睿觀到寶璽天睿，在不同階段都是區域市場的指標建案。

梁德煌強調，「讓時間替我們說話，才能見證品牌的含金量與真實價值。」梁德煌說，「寶璽對於建築設計的想法是，我們不但重視建築外觀，更重視地理條件和平面的動線規劃，我們完全以要長居久住的自住心態去看待每一棟建築和空間的規劃細節，希望寶璽的客戶住戶住進來之後，在生活、健康、家庭和事業各方面都能擁有一個富足優裕的感受。



梁德煌指出，儘管房市短期冷卻，但只要產業發展與人口成長持續，豪宅市場仍具支撐力。他強調，寶璽不以量取勝，堅持重質策略，蓋完一案再購地，並不設接待中心與樣品屋，靠品牌與規劃吸引高端客層。



梁德煌強調：「真正的豪宅不是追求表面華麗，而是歷久彌新的經典。」未來不排除於13期推出百坪以下產品，持續以國際視野推動城市格局。梁德煌本身也是作家，他強調，寶壐的作品每一棟都是獨一無二，就像他的小說絕不抄襲或重複。

新案《寶璽天讚》位於七期市政中心核心軸線，為區域少數具備面南大棟距視野的超高層住宅，規劃 100—130 坪產品，兼顧隱私與景觀。自公開以來，已累積多筆億元級成交，登上中台灣今年預售豪宅成交冠軍，顯示市場對寶璽品牌的高度認同。

齊藤哲也指出，本案從立面線條、結構整合到光影節奏均重新調校，以符合台中氣候條件並兼具美學與宜居性。他表示，《寶璽天讚》除住宅機能外，也被設定為「城市風景線」的一部分，將成為亞洲超高層豪宅的新標竿。

