日式丼飯便當+35元 蘿蔔僅3塊 客：吃剩的？

連鎖日式丼飯店因為cp值高，甚麼都漲的年代，也是省荷包的選擇，但最近最被發現，同樣價錢怎麼份量好像縮水？民眾之前外送加購35元一份的醃蘿蔔，竟然只有3塊小小的蘿蔔， 讓她相當傻眼，直呼好像是吃剩下的。

掀開塑膠蓋，飯上大片鰻魚淋上醬汁超級對味，有一點膩，特別點了蘿蔔塊來配，有切成塊的也有切片的。

有民眾透過外送平台，點了這蘿蔔一份35塊錢，他收到的只有3塊蘿蔔，讓他直呼說，現在物價通膨這麼嚴重了嗎？看起來好像是吃剩下的，是在開玩笑嗎？

小碗裡面蘿蔔裝不到一半，視覺看起來真的有點少，尤其跟平台上圖片一比落差更大，因為叫來的不俯視看是看不到蘿蔔的。留言也有許多消費者透露，先前的類似經驗，有人也覺得分量少得離譜，就沒有再點過，也有不少人質疑是不是變相漲價。

其他消費者vs.記者：「（可能比較多是吃它的燙青菜，但是它燙青菜份量就滿多的，可是...，但我覺得蘿蔔應該不至於份量到這麼少，感覺就是CP值太低了），你以前是大概吃多少？，（就可能比較多1、2片，少放吧應該是少放，就投訴，就是反映跟他反映）。」

同個品牌先前也才被抱怨過，燙青菜也變少，業者曾說明，對餐點分量有疑慮，都可以拍照回報外送平台，品牌獲報會做後續處理。

大塊控肉蓋在飯上，這則是位在台中豐原便當店的品項，業者曾休息2年多去年重新開始，不過有人就發現，分量好像變少還變貴。在台南的牛肉湯店，有消費者外帶鹹蛋山苦瓜，直呼份量好像怕人吃太飽，而業者也曾做過解釋，其實是裝錯盒子才會有視覺上的落差。

尤其是忠實饕客，對於美食的味道份量都格外敏感，即便是外帶外送，也都希望品質不會有太大落差。

