トリアエズカレー日式咖哩餐廳 讓光影與氣味在富錦街停駐

文、整理 電視部│圖片提供 琢隱設計DRAWIN DESIGN STUDIO

相關影片：

トリアエズカレー日式咖哩餐廳 讓光影與氣味在富錦街停駐



在林蔭的街角上亮起一間日式咖哩餐廳，「トリアエズカレー」是由富錦樹集團與米其林二星主廚武田健志合作，獨家研發秘製咖哩，只提供三款精心設計的咖哩菜單，讓賓客專注地享受這場味覺饗宴。



思考餐廳空間本身如何承載美饌佳餚，高玉凡設計師以日式整體感點綴簡約俐落語彙，透過木質暖色調、清水模的原始質地，完美呼應主廚對於純粹美味的堅持。伴隨富錦街的綠意捎來，讓用餐成為讓人滿心期待的鬆弛靈藥，一種無法言語的享受。



快上 YouTube 訂閱「設計家」，觀賞更多精彩設計吧！



本案19坪的餐廳空間已是50年屋齡的老屋，高玉凡設計師選擇保留原始招牌結構，透過水泥質地的清水模塗料賦予新生。門面懸掛的日式暖簾，傳遞了商舖的精神意涵，更柔和地劃分了街道與室內的界線。透過通透的玻璃窗，路人可隱約窺見店內低垂的燈光與用餐的人影，使餐廳宛如街景中一幅流動的畫作。



廣告 廣告

室內座位區動線佈局嚴謹，在有限的空間中，精準配置L型中島與兩張桌席。選用保留天然紋理的橡木餐桌，邊緣特別做了圓弧倒角處理，降低銳利感並提升使用的舒適度；上方懸吊的和紙燈，投射出溫潤的光暈，營造出一股安穩氛圍。



吧檯區是餐廳的核心，也是賓客與料理互動的第一線。在此安排8個席位，並特別規劃軌道投射燈，讓每一道盛裝在訂製雲朵木盤上的咖哩，都在專屬光源下呈現最誘人的色澤。吧檯立面下方巧妙選用亮面灰霧色手窯磚，既解決了踢腳處易髒的維護問題，其獨特的光澤更在細節處增添了層次。



整體空間大面積地採用特殊塗料，展現質樸的鏝痕肌理；空間的底端則運用粗細不一的深木色格柵，經過精密的計算與排列，在視覺上形成富有韻律的秩序感。而隱密的衛浴空間也體現了設計的極致追求，利用隱藏門手法消弭了入口痕跡，內部則以馬賽克手窯磚與訂製五金、木把手等配件，在狹小空間中堆疊出精緻的質感。



小編的最愛

在這繁忙的生活中，有個讓你暫時關掉大腦、只專注於眼前那盤精緻咖哩的角落，就是最大的療癒！



琢隱設計DRAWIN DESIGN STUDIO／高玉凡、林暐華

地址：台北市士林區中山北路六段429號2樓

電話：02-25636356

Email：drawin.alston@gmail.com

網站：https://www.drawindesignstudio.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>琢隱設計DRAWIN DESIGN STUDIO

立即聯絡>>>琢隱設計DRAWIN DESIGN STUDIO